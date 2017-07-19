Fed: operatori Assiom Forex prevedono due tagli dei tassi nel 2026
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - La maggioranza degli operatori di Assiom Forex condivide le attese del mercato sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Secondo il 70% degli intervistati nel sondaggio di dicembre condotto dall'associazione degli operatori dei mercati finanziari, in collaborazione con il Sole 24 Ore Radiocor, la banca centrale americana effettuera' due tagli da 25 punti base (ciascuno) nel corso del 2026. Il 17% si aspetta invece un solo intervento, mentre restano marginali le ipotesi di tassi invariati (4%) o di una riduzione superiore ai 50 punti base nell'anno (9%). 'Nel mese di dicembre la Federal Reserve ha ridotto i tassi per la terza riunione consecutiva, segnalando un avvicinamento della politica monetaria alla neutralita'', commenta Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex. 'La maggioranza degli intervistati condivide le attese implicite nei futures, che indicano ulteriori due tagli da 25 punti base nel 2026'.
