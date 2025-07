Ex Ilva: Urso, documento sindacati di oggi concorda con piano decarbonizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - "Il documento di oggi dell'assemblea degli operai dell'ex Ilva di Taranto, che su iniziativa dei sindacati si sono uniti per tre giorni in assemblea, concorda nelle linee essenziali con il piano di piena decarbonizzazione che ho presentato ai sindacati, alle Regioni, agli enti locali e alle imprese. Concorda pienamente con il piano di decarbonizzazione in continuita' produttiva e occupazionale e manifesta soddisfazione per il rilascio dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) che e' avvenuto l'altro giorno". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando a Senigallia a un evento di Fratelli d'Italia. Il riferimento e' alla piattaforma consegnata questa mattina da Fim, Fiom e Uilm al presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia di Taranto e ai sindaci dei Comuni di Taranto e Statte. Nel documento e' "espresso chiaramente il consenso dei sindacati", ha proseguito il ministro aggiungendo di attendersi una decisione da enti locale e Regione.

