Eviso: a gennaio 2026 salgono a 2.077 punti fornitura energia e a 873 per gas

Piu' che raddoppiati rispetto a giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - A gennaio 2026, i punti di fornitura abbinati a Eviso - societa' di tecnologia attiva nel settore dell'energia - risultano pari a 2.077 nel segmento energia, con un incremento del +113% rispetto ai 974 registrati nel periodo luglio 2024 - giugno 2025. Sono invece 873 nel segmento gas (+134% sul periodo).

Inoltre, il tasso mensile di nuove utenze in fornitura e' aumentato del 63% nel segmento power, attestandosi a 207 Pod al mese rispetto ai 127 comunicati ad aprile 2025, e del 58% nel segmento gas, attestandosi a 95 Pdr al mese rispetto ai 60 al mese comunicati ad aprile 2025 E' quanto comunica la societa', sulla base dei dati forniti dal Sistema Informativo Integrato, ente pubblico che gestisce i flussi informativi dei mercati dell'energia elettrica e del gas. A livello geografico, le 40 agenzie che collaborano con Eviso sono attive nelle seguenti 14 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Valle d'Aosta. In Piemonte e Liguria, dove la societa' e' storicamente maggiormente attiva, il market share si avvicina all'1% (0,9% in Liguria e 0,7% in Piemonte, calcolato sui consumi totali di energia luce e gas). Inoltre, i volumi relativi al canale agenzie abbinati a Eviso nel mese di gennaio 2026 sono pari a 48 GWh per il segmento energia (27 GWh nel periodo luglio 2024 - giugno 2025) e 18 GWh per il segmento gas (5,5 GWh nel periodo luglio 2024 - giugno 2025). "Questi risultati confermano la scalabilita' del modello di business a piattaforma e il nostro posizionamento come operatore tecnologico capace di crescere in modo sostenibile, integrando vendita diretta e canale Agenzie in un ecosistema orientato al valore per clienti e partner', ha commentato Lucia Fracassi, ad di Eviso.

