Esi: si aggiudica commessa da 2,6 mln per impianto fotovoltaico in Molise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - Esi, societa' italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come Epc e System integrator in Italia ed all'estero rende noto di essersi aggiudicata la gara per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico in Molise.

L'oggetto della gara, indetta da una primaria utility europea, comprende la progettazione e costruzione di una nuova 'centrale fotovoltaica flottante' della potenza di 3,36 MWp. L'impianto, realizzato su di uno specchio d'acqua, sara' costituito da elementi galleggianti modulari collegabili meccanicamente tra loro e realizzato con materiali idonei alla permanenza in acqua per l'intero ciclo di vita utile del sistema, e garantira' resistenza meccanica, impermeabilita', galleggiabilita' e resistenza ai raggi UV.

L'importo della commessa, pari a circa 2,6 milioni di euro, sara' di competenza dell'esercizio 2024. L'aggiudicazione della gara rimane sottoposta alle condizioni sospensive tipiche di questi contratti e comprende la conferma della commessa a seguito della definizione di tutte le specifiche tecnico contrattuali e l'approvazione del progetto da parte del Comitato Investimenti del committente, previsto per la fine del mese di novembre 2023. L'inizio dei lavori e' previsto nel 2024. Per Stefano Plocco, direttore generale della societa', 'continua il percorso di crescita e di affermazione internazionale di Esi. Da fine luglio abbiamo acquisito commesse per un valore di 17 milioni di euro, per una capacita' di circa 60 MWp; un risultato eccellente che afferma la capacita' tecnologica, progettuale e realizzativa di Esi'.

Com-Sim

