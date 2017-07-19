Dati
            Notizie Radiocor

            Enpaia: Tamagnini (Fsi), fondi d'investimento sostengono l'economia reale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ott - 'La Francia ha 19 fondi nei primi 300, noi ne abbiamo solo uno. Il problema dimensionale e' importantissimo. Dobbiamo sostenere i fondi perche' tramite questi ponti riusciamo a dare piu' benzina all'economia reale e alle imprese'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fsi, Maurizio Tamagnini, intervenendo al forum Enpaia in corso a Roma. 'Di solito noi mettiamo come obiettivo il 50% dei fondi esteri' nel capitale. In Italia abbiamo aziende grandi per l'Italia, medie per l'Europa, piccole per il mondo. Dobbiamo lavorare sul tema dimensionale nell'agroalimentare' anche se, ha aggiunto, per gli investimenti 'l'Italia e' attraente per vari motivi: abbiamo una spina dorsale di aziende tra i 50 milioni e il miliardo di fatturato veramente invidiabile, con piu' di mille settori e sottosettori dove siamo nei primi tre posti'. Gli investitori esteri, ha concluso, 'guardano al nostro paese con molto interesse'.

            Arl

            (RADIOCOR) 15-10-25 12:17:08 (0338)FOOD 5 NNNN

              


