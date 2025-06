Eni:lancia call, la potenza di calcolo di HPC6 per accelerare la ricerca tecnologica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu -'L'innovazione e il costante miglioramento delle tecnologie sono fondamentali per mantenere e rafforzare non solo la leadership di Eni nella transizione energetica ma anche per favorire lo sviluppo di metodologie computazionali per la decarbonizzazione. Attraverso questa iniziativa Eni, facendo leva sulla grande potenza di calcolo disponibile, condivide le proprie competenze tecnologiche e di programmazione al fine di promuovere con un approccio innovativo progetti che generino un impatto sulla transizione energetica e sulla competitivita' tecnologica' commenta Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni.

Alessandra Poggiani, Direttore Generale, CINECA ha dichiarato: 'Da molti anni CINECA collabora con Eni nella gestione di uno dei sistemi di supercalcolo piu' potenti al mondo. Sotto l'indirizzo e con il fondamentale sostegno del Ministero dell'Universita' e Ricerca CINECA ha maturato un expertise unico nella gestione di infrastrutture HPC a alto impatto. Per questo siamo lieti di partecipare al progetto Call4Innovators che valorizza la collaborazione e rafforza il legame tra ricerca scientifica e industria, in un contesto evolutivo che deve saper coniugare accelerazione dello sviluppo tecnologico e sostenibilita''.

Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise (HPE) Italia ha dichiarato: "HPE e' orgogliosa di collaborare con Eni come partner tecnologico di Call4Innovators, un'importante iniziativa che apre nuove strade di collaborazione e mette la potenza computazionale di HPC6 al servizio di chi sta costruendo il futuro. In particolare, sistemi come HPC6 rappresentano una componente fondamentale per la ricerca e l'innovazione nell'ambito del calcolo ad alte prestazioni. HPC6 non e' solo un traguardo tecnologico ma anche un catalizzatore ed acceleratore per l'innovazione scientifica, industriale e sociale. Siamo entusiasti di accogliere una nuova generazione di innovatori che, grazie a queste tecnologie, potranno prendere parte alle grandi sfide del nostro tempo.' Travis Karr, Vicepresidente Advanced Micro Devices (AMD) ha detto: 'Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione strategica con Eni, estendendo i nostri sforzi congiunti di sviluppo tecnologico a sostegno dell'innovazione globale. Con Call4Innovators, miriamo a promuovere startup e ricercatori rendendo piu' accessibili le capacita' avanzate di HPC e intelligenza artificiale, accelerando la creazione di soluzioni ad alto impatto per un futuro piu' sostenibile'.

Tommaso Maschera, Direttore Plug and Play Italy ha commentato: 'Siamo orgogliosi di supportare Eni nell'individuare i migliori progetti in grado di innovare il settore energetico a servizio della sostenibilita' e della crescita del nostro Paese. Le startup selezionate potranno testare, validare ed ottimizzare i propri modelli computazionali in un ambiente ad altissime prestazioni grazie ad uno dei supercomputer piu' potenti al mondo, riducendo i tempi di sviluppo e massimizzando l'impatto delle loro soluzioni. Questa iniziativa rappresenta un ponte concreto tra talento e tecnologia ed un'opportunita' unica per gli innovatori, e favorisce l'adozione di tecnologie strategiche per la transizione energetica".

com-Ale

(RADIOCOR) 11-06-25 11:41:46 (0292) 5 NNNN