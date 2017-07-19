Eni: incontro con Urso su Piano riconversione di Versalis, nuovo tavolo a giugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Inoltre, specifica la nota del Mimit, procede, sempre nel polo pugliese e secondo la roadmap prevista, l'investimento in collaborazione con Seri Industrial per una gigafactory di batterie al litio destinate allo stoccaggio stazionario di energia, per il quale fin dal settembre 2025 e' stata costituita la societa' in jv Eni Storage Systems. Al contempo, avanza l'iter autorizzativo per la riconversione del sito di Priolo, in Sicilia, dove Eni e Q8 Italia hanno annunciato un importante investimento strategico per la realizzazione e la successiva gestione di una nuova bioraffineria. Recentemente e' stato annunciata l'assegnazione del contratto principale per la costruzione della bioraffineria e a marzo sono iniziate le operazioni per lo smantellamento dell'impianto cracking. A Ragusa, invece, proseguono le attivita' per la realizzazione di un centro di competenza e specializzazione sulle tematiche di sicurezza e manutenzione, nonche' per il previsto presidio industriale a supporto delle filiere bio e sostenibili.

Per quanto riguarda la convocazione del tavolo, l'appuntamento servira' per verificare l'avanzamento del piano di riconversione e condividere soluzioni che assicurino la tutela dell'occupazione e il mantenimento della capacita' produttiva strategica dei siti.

Com-fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-04-26 17:16:01 (0606)ENE 5 NNNN