            Eni: avvio iter autorizzativo Via per trasformazione sito Priolo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - Eni annuncia l'avvio dell'iter autorizzativo per la Valutazione di impatto ambientale per la trasformazione del sito industriale di Priolo, in Sicilia. Nei giorni scorsi il ministero dell'Ambiente ha rilasciato la procedibilita' dell'istanza per la realizzazione di una bioraffineria e di un impianto di riciclo chimico delle plastiche con tecnologia Hoop di Versalis. Il progetto prevede l'utilizzo dell'area attualmente occupata dall'impianto etilene di Versalis, che sara' gradualmente smantellato, e di un'area limitrofa attualmente occupata da strutture di servizio allo stabilimento. La nuova bioraffineria avra' una capacita' produttiva di 500mila tonnellate/anno e sara' alimentata prevalentemente da residui e scarti di origine vegetale, grassi animali e oli vegetali.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Eni 15,42 +0,88 12.39.07 15,334 15,43 15,34


