Edison: Stangalino, con impianto Aidone si apre nuova era

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Enna, 16 apr - 'L'impianto di Aidone e' il piu' grande fotovoltaico di Edison e apre una nuova era per quanto riguarda il nostro portafoglio'. Lo ha affermato Marco Stangalino, vice presidente esecutivo Power Asset Edison, nel corso dell'inaugurazione dell'impianto, ricordando che il progetto 'e' in linea con il nostro piano di sviluppo che punta a 5mila Mw al 2030; oggi siamo a 2.200 Mw. Abbiamo aperto un cantiere in provincia di Palermo da 55 Mw e questo ci portera' ad avere almeno 2000 Mw, con il 40% di energia prodotta da fotovoltaico. La Sicilia per noi e' una regione centrale. Ad oggi abbiamo 60 Mw gia' autorizzati di impianti fotovoltaici; l'obiettivo e' arrivare a costruire circa 300 Mw nei prossimi tre anni'. Il top manager non ha escluso la possibilita' di affiancare all'impianto di Aidone anche un progetto di accumulo. 'Abbiamo progetti di accumulo nella nostra pipeline e siamo in attesa che il governo faccia partire le aste attese nel 2025. Gli impianti di pompaggio sono progetti di piu' ampio respiro e di durata maggiore; quelli elettrochimici, essendo piu' piccoli, possono essere inseriti accanto a impianti come quello di Aidone'.

