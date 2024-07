Edison: Sicilia primo mercato per energia con 670mila contratti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Edison Energia punta sulla Sicilia. La societa' del Gruppo Edison, spiega una nota, si e' aggiudicata oltre 130.000 contratti in cinque province della Sicilia Orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa), arrivando al primo luglio a quota 670.000 compreso il portafoglio clienti della controllata Amg Gas (80% Edison Energia - 20% AMG Energia). Un risultato raggiunto facendo leva sulla prossimita' alla clientela grazie ai numerosi negozi, che hanno superato quota 160, e a una rete di oltre 300 installatori locali. 'La Sicilia e' una Regione strategica per Edison Energia, e' qui che abbiamo il numero piu' alto in termini di contratti e negozi. La nostra rete di punti vendita, insieme ai canali digitali e telefonici per il customer care, permette ai clienti di accedere a consulenze qualificate e servizi post-vendita per soluzioni su misura. Questo impegno testimonia la nostra vicinanza ai consumatori e alle comunita' locali. Inoltre, ci distinguiamo per un'offerta di luce e gas completamente green per chi sceglie il mercato libero', ha affermato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

