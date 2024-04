Edison: Monti, impianto Aidone piu' grande del nostro portafoglio

'Sicilia sara' prima regione per rinnovabili' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Enna, 16 apr - 'Quello di Aidone per noi e' un progetto importante. E' il piu' grande impianto fotovoltaico al momento per noi'. Lo ha affermato l'ad di Edison, Nicola Monti. 'La Sicilia si presta alle rinnovabili e qui abbiamo dei piani di radicamento sul territorio profondi. Nei nostri obiettivi la Sicilia sara' la prima regione per le rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda l'eolico e il solare e dara' un contributo per la decarbonizzazione del Paese', ha aggiunto. Il numero uno del gruppo ha sottolineato che 'quando facciamo degli investimenti sul territorio ci sediamo con gli enti locali per capire che contributo dare al territorio. Instaurare questo tipo di relazioni permettono la nostra permanenza per decine di anni nei territori, che nella nostra esperienza sono fruttuose. C'e' un beneficio da entrambe le parti'.

