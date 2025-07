Edison Energia: si rafforza in Puglia con nuova sede, sfiora 500mila contratti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - Edison Energia, societa' del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, punta sulla Puglia: i negozi hanno superato quota 150 e i contratti sfiorano il mezzo milione. La crescita, spiega la societa' in una nota, e' continuata anche dopo l'aggiudicazione delle aste del Servizio a Tutele Graduali (STG) attraverso le quali nel 2024 Edison Energia si e' aggiudicata oltre 100.000 contratti nelle province di Bari e Lecce. Il Gruppo oggi inaugura i nuovi uffici a Bari in via Omodeo, dove lavoreranno oltre 70 persone.

Questo "testimonia la nostra vicinanza ai consumatori e il loro apprezzamento per il mercato libero, in cui la nostra offerta luce e gas e' tutta green" commenta Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia. "In questo territorio, oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti hanno la possibilita' di recarsi presso i nostri numerosi negozi per usufruire di servizi qualificati di consulenza e post-vendita per la definizione di soluzioni adatte alle diverse esigenze. Cio' conferma l'impegno e la vicinanza di Edison Energia ai consumatori e alle comunita' locali'.

In Puglia Edison Energia e' attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale alla Pubblica Amministrazione e ai clienti industriali: sono oltre 110 le aziende con fornitura di energia elettrica e circa 50 quelle con fornitura di gas.

In totale, vengono forniti oltre 4.000 punti di prelievo che, nel 2024, hanno consumato oltre 600 GWh di energia elettrica e 450 GWh di gas. Per il 2025, Edison Energia si e' aggiudicata il bando Consip per la fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione della regione.

L'offerta per i clienti Business di Edison Energia include anche contratti a lungo termine per la vendita di energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili (Power Purchase Agreement - PPA) e la fornitura di biometano.

