Economia e finanza: gli orari della Camera / mercoledi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - 8,20 audizione segretario generale Difesa, Fabio Mattei (Difesa) 9,00 informativa urgente ministero degli Esteri, Antonio Tajani, sugli sviluppi del piano di pace per la Striscia di Gaza (Aula) 13,45 Dlgs antiriciclaggio (Giustizia e Finanze riunite) 13,45 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,00 audizioni associazioni; Coldiretti, Confagricoltura, Cia su Dl ingresso migranti (Affari costituzionali) 14,00 Dlgs fondi propri e passivita' ammissibili (Giustizia e Finanze riunite) 14,00 audizione Arera su Dl Arera (Ambiente e Attivita' produttive riunite).

