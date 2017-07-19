Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Finanza
Economia e finanza: gli orari della Camera / domenica
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - 9,30 Ddl bilancio (Bilancio) 10,30 Ddl bilancio (Bilancio) 11,30 parere Ddl bilancio (Affari costituzionali) 12,30 parere Ddl bilancio (Finanze) 13,30 parere Ddl bilancio (Affari costituzionali; Giustizia; Difesa) 13,30 audizione Alessandra Gallone per proposta nomina a presidente Ispra ( Ambiente e Lavori pubblici).
Bof
