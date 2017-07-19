Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari del Senato / mercoledi'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 9,00 Ddl Lep, Ddl contrasto antisemitismo (Affari Costituzionali) 9,15 Audizioni di Anbi, Cabina regia unitaria mondo venatorio, Aic, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri su Dlgs ripristino natura (Ambiente) 9,30 Istituzione commissione inchiesta su fake news (Affari Costituzionali) 10,00 Atti e proposte normative Ue su quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (Bilancio) 11,00 Dl Ucraina (Esteri) 11,30 Dm Gcap (Esteri) 12,00 e 15,30 Dlgs Tuf (Giustizia e Finanze) 16,00 Audizione di Anadis su Ddl sostegno edicole (Finanze) 16,30 Sindacato ispettivo (Finanze) 17,00 Proposta risoluzione su risanamento imprese (Finanze) 17,30 Dlgs accesso Pmi mercati capitali (Finanze) 18,00 Ddl sostegno edicole, Ddl incentivi fiscali rientro pensionati (Finanze).

