Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 7 novembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Sistema, Piaggio, Seco, Tesmec.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Banca Sistema.
- Conference call Banca Mps. Ore 9,00.
- Conference call Banca Unipol. Ore 12,00.
- Conference call Tesmec. Ore 14,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Torino: assemblea ordinaria e straordinaria Juventus F.C.
Ore 10,00. Parte ordinaria: approvazione bilancio al 30 giugno 2025, nomina cda. Parte straordinaria: proposta attribuzione al cda di delega per aumento a pagamento del capitale sociale, modifiche statutarie. Presso l'Allianz Stadium, corso Gaetano Scirea 50.
DATI MACROECONOMICI - Germania: revisione rating Moody's. - Cina: Riserve in valuta estera, ottobre.
- Cina: Bilancia commerciale Usd, ottobre.
- Cina: Esportazioni in Usd a/a, ottobre.
- Cina: Importazioni in Usd a/a, ottobre.
- Giappone: Consumi delle famiglie a/a, settembre. Ore 0,30.
- Germania: Bilancia commerciale destag. settembre. Ore 8,00.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. novembre.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: prima edizione del "Football Business Forum", ideato da La Gazzetta dello Sport e dalla Sda Bocconi School of Management, occasione di confronto tra top executive, investitori, esperti di finanza, media e innovatori del settore.
Presso la sede di Sda Bocconi School of Management.
- Rimini: si conclude "Ecomondo - The Green Technology Expo", evento internazionale per i settori della green and circular economy, organizzato da Italian Exhibition Group. Presso il quartiere fieristico.
- Bergamo: prende il via la XIX edizione di "Festival Citta' Impresa", evento di riferimento internazionale per il dibattito sulle principali questioni economiche e sociali contemporanee, promosso da ItalyPost, L'Economia del Corriere della Sera, Comune di Bergamo, Confindustria Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo. I lavori terminano il 9 novembre.
- Milano: evento "La Lombardia al centro della sfida Olimpica".
Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio la Russa; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Daniela Santanche', ministro del Turismo.
Presso Palazzo Lombardia.
- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla sessione di apertura della VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze. Ore 10,00. Presso l'Auditorium della Tecnica.
- Pesaro: assemblea di Confindustria Pesaro Urbino 2025. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria (in videocollegamento). Viale dei Partigiani, 22.
Anche in streaming.
- Milano: conferenza stampa di presentazione del progetto internazionale "Doubt and Debate", promosso dall'Osservatorio for independent thinking. Ore 12,00. Presso il Four Seasons Hotel.
- Rossano (Cs): evento "GenerAzioni - viaggio nel futuro d'impresa". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente di Confindustria e presidente G.I.
Confindustria. Presso la Fabbrica di liquirizia Amarelli.
- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente della Palestina, Mahmud Abbas. Ore 15,00. Presso Palazzo Chigi.
- Verona: Fondazione Cariverona organizza l'evento "RiGenerazioni - In dialogo per il futuro dei territori". Nell'occasione la presentazione dei documenti di programmazione pluriennale 2026- 2028 e annuale 2026. Ore 18,00. Presso il Teatro Ristori.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 04-11-25 19:36:12 (0712) 5 NNNN