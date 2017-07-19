Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 30 gennaio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Emak.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Tasso di disoccupazione, dicembre. Ore 0,30.
- Giappone: Job to applicant ratio, dicembre. Ore 0,30.
- Giappone: Vendite al dettaglio a/a, dicembre. Ore 0,50.
- Giappone: Produzione industriale m/m prelim. dicembre. Ore 0,50.
- Francia: Spese per consumi m/m, dicembre. Ore 7,30.
- Francia: PIL t/t 1a stima, T4. Ore 7,30.
- Germania: Prezzi import a/a, dicembre. Ore 8,00.
- Francia: Occupati non agricoli prelim. T4. Ore 8,45.
- Spagna: PIL t/t prelim. T4. Ore 9,00.
- Spagna: IPCA a/a prelim. gennaio. Ore 9,00.
- Olanda: PIL t/t prelim. T4. Ore 9,30.
- Olanda: PIL a/a prelim. T4. Ore 9,30.
- Germania: Variazione n. disoccupati, gennaio. Ore 9,55.
- Germania: Tasso di disoccupazione, gennaio. Ore 9,55.
- Italia: Istat - stima preliminare del Pil, IV trimestre.
Ore 10,00.
- Germania: PIL s.a. t/t prelim. T4. Ore 10,00.
- Germania: PIL s.a. a/a prelim. T4. Ore 10,00.
- Gran Bretagna: Credito al consumo, dicembre. Ore 10,30.
- Eurozona: PIL t/t 1a stima, T4. Ore 11,00.
- Eurozona: PIL a/a 1a stima, T4. Ore 11,00.
- Eurozona: Tasso di disoccupazione, dicembre. Ore 11,00.
- Italia: Istat - Occupati e disoccupati, dicembre. Ore 11,00.
- Italia: Istat - prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, dicembre. Ore 12,00.
- Germania: IPCA a/a prelim. gennaio. Ore 14,00.
- Germania: IPCA m/m prelim. gennaio. Ore 14,00.
- Germania: CPI (Lander) a/a prelim. gennaio. Ore 14,00.
- Germania: CPI (Lander) m/m prelim. gennaio. Ore 14,00.
- Stati Uniti: PPI m/m, dicembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, dicembre.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: PMI (Chicago), gennaio. Ore 15,45.
- Italia: revisione rating S&P.
ECONOMIA - Milano: evento "Accendere il futuro: l'Italia e la sfida della transizione energetica", organizzato dal Partito Democratico. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso la Social Innovation Academy, Cascina Triulza, Area Mind.
- Milano: conferenza stampa "Changing limits, activating future - La robotica al fianco dell'uomo", con la presentazione di robot umanoidi di nuova generazione. Ore 10,30. Presso il Magna Pars, l'Hotel a' Parfum, via Tortona 15.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 10,00 audizione Giuseppe Marotta, presidente FC Internazionale Milano (Antimafia).
