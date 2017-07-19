Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 21 novembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, ottobre. Ore 0,30. - Giappone: CPI (naz.) a/a, ottobre. Ore 0,30.

- Giappone: PMI manifatturiero prelim. novembre. Ore 1,30.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, ottobre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, ottobre. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, novembre. Ore 8,45.

- Francia: PMI servizi prelim. novembre. Ore 9,15.

- Francia: PMI manifatturiero prelim. novembre. Ore 9,15.

- Germania: PMI servizi prelim. novembre. Ore 9,30.

- Germania: PMI manifatturiero prelim. novembre. Ore 9,30.

- Eurozona: PMI servizi prelim. novembre. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero prelim. novembre. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito prelim. novembre. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi prelim. novembre. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero prelim. novembre. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. prelim. novembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi prelim. novembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito prelim. novembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, novembre.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: si conclude l'Italian Insurtech Summit 2025, la VI edizione dell'appuntamento annuale con il futuro dell'assicurazione. Presso il Milano Luiss Hub.

- Roma: si conclude la due giorni di studio dedicata al "Fattore economia sociale", organizzata dall'Inapp insieme all'Universita' La Sapienza, con incontri tra studiosi, operatori, rappresentanti delle istituzioni e del Terzo Settore per approfondire le sfide e le opportunita' legate all'innovazione, la sostenibilita' e l'inclusione. Ore 9,00.

Presso il centro Congressi dell'Universita' Sapienza, via Salaria 113.

- L'Aquila: evento celebrativo per gli 80 anni di Confindustria L'Aquila - Abruzzo Interno "Capitale d'impresa. 80 anni di visione industriale, sviluppo e cultura". Ore 9,30.

Partecipa, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. Presso l'Auditorium del Parco "R.

Piano", viale delle Medaglie d'Oro.

- Milano: convegno "Il futuro della sostenibilita' tra sfide emergenti e transizione competitiva", organizzato dal Conai.

Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Energetica e gli Obiettivi ESG. Presso Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming.

- Roma: II edizione dell'International Tax Italian Conference "Shaping a Fair and Consistent International Tax Environment", organizzata da Assonime con il patrocinio del Mef. Ore 10,00.

Presso la Biblioteca Nazionale Centrale.

- Napoli: convegno "Il Disordine Mondiale: come affrontare il futuro tra guerre, dazi e nuovo assetto dei mercati", organizzato da Matching Energies Foundation. Ore 11,00.

Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

Presso il Grand Hotel Vesuvio. Anche in streaming.

- Stresa (Vb): si apre il forum annuale di Fondazione Iniziativa Europa "Lo tsunami d'oltreoceano, discontinuita' e scenari d'Occidente". Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per i Trasporti, la Logistica e l'Industria del Turismo; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia; Marco Gilli, presidente Compagnia di Sanpaolo; Paolo Gentiloni, gia' presidente del Consiglio dei ministri e commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari; Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento; Anna Maria Poggi, presidente Fondazione Crt. Presso il Regina Palace Hotel. I lavori terminano domani.

- Roma: il Foro Italiano, per celebrare i 150 anni dalla sua fondazione, organizza il convegno "L'informazione giuridica al tempo dell'intelligenza artificiale". Ore 14,30. Presso l'Aula magna della Corte di cassazione.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione commissaria Ue alla parita', preparazione e gestione delle crisi, Hadja Lahbib (Femminicidio).

