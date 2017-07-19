Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 20 febbraio

FINANZA - La Fondazione Compagnia di San Paolo presenta il Documento Programmatico Annuale 2026. Ore 9,15. In streaming.

- Venezia: si apre il 32esimo Congresso di Assiom Forex, l'Associazione degli Operatori dei Mercati Finanziari. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex. Presso Palazzo del Casino', lungomare Guglielmo Marconi, Lido di Venezia. I lavori terminano domani.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Unipol. Ore 10,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, gennaio. Ore 0,30.

- Giappone: CPI (naz.) a/a, gennaio. Ore 0,30.

- Giappone: PMI manifatturiero prelim. febbraio. Ore 1,30.

- Cina: Tasso prime rate a 5 anni, febbraio. Ore 2,00.

- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, febbraio. Ore 2,00.

- Germania: PPI a/a, gennaio. Ore 8,00.

- Germania: PPI m/m, gennaio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, gennaio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, gennaio. Ore 8,00.

- Francia: PMI servizi prelim. febbraio. Ore 9,15.

- Francia: PMI manifatturiero prelim. febbraio. Ore 9,15.

- Germania: PMI servizi prelim. febbraio. Ore 9,30.

- Germania: PMI manifatturiero prelim. febbraio. Ore 9,30.

- Eurozona: PMI servizi prelim. febbraio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero prelim. febbraio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito prelim. febbraio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, dicembre. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi prelim. febbraio. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero prelim. febbraio. Ore 10,30.

- Stati Uniti: PIL t/t ann. advance, T4. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) m/m, dicembre.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) m/m, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi a/a, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. prelim. febbraio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi prelim. febbraio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito prelim. febbraio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.), dicembre.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, febbraio.

Ore 16,00.

- Gran Bretagna: revisione rating Fitch.

ECONOMIA - Milano: Business Forum Cabo Verde - Italia 2026. Ore 9,30.

Presso l'Hotel Melia', via Masaccio 19.

- Roma: si concludono gli Stati Generali dei Piccoli Comuni "Piccoli comuni, grandi cambiamenti". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. Presso il Centro Congressi "La Nuvola".

- Roma: evento "Cyber e AI: ITS Academy, imprese e Polizia Postale per la modernizzazione della PA", organizzato da Polizia Postale e ITS Italy. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Presso Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65. - Roma: conferenza stampa di presentazione del progetto Ocse "Sviluppo Lavoro Italia". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Presso la sede del Ministero del Lavoro, via Veneto 56.

- Saturnia (Gr): si apre l'appuntamento invernale della sesta edizione del "Forum in Masseria", la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria; Marco Troncone, a.d. ADR; Presso le Terme di Saturnia. L'evento si conclude domani.

- Roma: evento "Startup e sviluppo economico: nuovi motori della crescita", organizzato su iniziativa del senatore Maurizio Gasparri in collaborazione con Italia Protagonista. Ore 16,00.

Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria.

Presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula) 13,00 Dl milleproroghe (Aula) 14,30 preannunciata richiesta fiducia (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 17-02-26 19:36:26 (0683) 5 NNNN