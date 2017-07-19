Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 2 gennaio

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: PMI manifatturiero, dicembre. Ore 9,45.

            - Francia: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 9,50.

            - Germania: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 9,55.

            - Eurozona: M3 dest. a/a, novembre. Ore 10,00.

            - Eurozona: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 10,00.

            - Gran Bretagna: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 10,30.

            - Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i dati relativi al mese di dicembre sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00. ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

            Red-

            (RADIOCOR) 30-12-25 19:34:55 (0557) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.