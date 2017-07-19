Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 2 gennaio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: PMI manifatturiero, dicembre. Ore 9,45.
- Francia: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 9,50.
- Germania: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 9,55.
- Eurozona: M3 dest. a/a, novembre. Ore 10,00.
- Eurozona: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 10,00.
- Gran Bretagna: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 10,30.
- Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i dati relativi al mese di dicembre sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00. ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
