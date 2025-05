Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 16 maggio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ferretti, Tessellis.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: PIL t/t prelim, T1. Ore 1,50.

- Giappone: PIL t/t, ann. prelim, T1. Ore 1,50.

- Giappone: Produzione industriale m/m finale, marzo. Ore 6,30.

- Francia: Tasso di disoccupazione, T1. Ore 7,30.

- Italia: IPCA m/m finale, aprile. Ore 10,00.

- Italia: IPCA a/a finale, aprile. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Prezzi al consumo, aprile. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, marzo. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Licenze edilizie, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. maggio.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), marzo. Ore 22,00.

ECONOMIA - Roma: si apre l'EIIS Summit 2025 "Regenerative Futures.

Our Actions, Our Future". L'evento comprende presentazioni, tavole rotonde, laboratori e un'area espositiva, dove aziende e organizzazioni mostreranno in modo concreto progetti e soluzioni innovative per la sostenibilita'. Ore 9,00. Presso Palazzo Taverna. I lavori terminano domani.

- Parma: conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione del Festival della Serie A, che si terra' a Parma il 6-7-8 giugno 2025. Ore 12,00. Presso la Sala Consiliare del Comune.

- Rapallo (Ge): convention Satec 2025 "Il valore della nautica e le politiche industriali del paese", organizzata da Confindustria Nautica. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'Economia del Mare. Presso Excelsior Palace Portofino Coast, via San Michele di Pagana 8.

- Venezia: assemblea Giovani Imprenditori 2025 "Beyond leadership. Il potere di scegliere", organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Est. Ore 16,00.

Partecipano, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria (in videocollegamento); Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy. Presso Villa Barbarich. Anche in streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Tirana (Albania): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al sesto Vertice della Comunita' Politica Europea (EPC). Ore 11,00.

