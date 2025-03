Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 14 marzo

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aeffe, Aeroporto Guglielmo Marconi, Biesse, Cir, De Longhi, Diasorin, Eurotech, Ferretti, Garofalo Health Care, Irce, Marr, Moltiply Group, PharmaNutra, Tamburi Investment Partners, The Italian Sea Group, Triboo, TXT e-solutions, Zignago Vetro.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Aeffe. Ore 16,00.

- Conference call Marr.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Francia: revisione rating Fitch.

- Germania: IPCA a/a finale, febbraio. Ore 8,00.

- Germania: IPCA m/m finale, febbraio. Ore 8,00.

- Germania: CPI m/m finale, febbraio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, gennaio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), gennaio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), gennaio. Ore 8,00.

- Germania: CPI a/a finale, febbraio. Ore 8,00.

- Francia: IPCA m/m finale, febbraio. Ore 8,45.

- Francia: IPCA a/a finale, febbraio. Ore 8,45.

- Francia: CPI m/m Ex Tob, febbraio. Ore 8,45.

- Spagna: IPCA a/a finale, febbraio. Ore 9,00.

- Italia: Istat - Produzione industriale, gennaio. Ore 10,00. - Italia: Istat - Nota sull'andamento dell'economia italiana, Gen. e Feb. Ore 11,00. - Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim, marzo. Ore 15,00.

ECONOMIA - Verona: si conclude la IV edizione di "LetExpo - Logistics Eco Transport Trade Show", appuntamento sulla logistica e il trasporto, organizzato da ALIS e Veronafiere. Presso il quartiere fieristico.

- Milano: evento "I cinquant'anni della Consob: tra presente e futuro. Riflessioni in Bocconi", organizzato da Consob e universita' Bocconi. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Savona, presidente Consob; Federico Freni, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Piero Cipollone, membro del Board BCE. Via Sarfatti, 10.

- Napoli: prosegue la terza edizione del Festival Euromediterraneo dell'Economia (Feuromed) che quest'anno ha come tema principale la ricerca di un modello mediterraneo per l'Intelligenza Artificiale. L'evento e' promosso dal quotidiano l'Altravoce in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy (in videocollegamento); Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli (in videocollegamento); Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca. Presso il Centro Congressi Universita' Federico II, via Partenope. I lavori terminano domani.

- Roma: conferenza stampa di Terna, per presentazione Piano di Sviluppo 2025 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale. Ore 10,30. Piazza Frua, 2.

- Milano: si conclude Biogas Italy 2025 "Fattore Tecnologico.

L'innovazione in campo per il futuro", evento di riferimento per il settore del biogas e del biometano agricolo. Ore 9,15.

Presso The Mall, piazza Lina Bo Bardi.

- Reggio Emilia: convegno "Esperienze Imprese di territori - Racconti del Saper Fare", organizzato dai Giovani Imprenditori di Unindustria Reggio Emilia. Ore 10,00. Presso il Teatro Romolo Valli.

- Roma: tavolo di confronto sul settore Automotive, convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ore 14,00.

Presso Palazzo Piacentini.

- Roma: l'Universita' Luiss ospita la presentazione dell'ultimo libro di Roberto Garofoli, presidente Prima sezione consultiva del Consiglio di Stato, e Bernardo Giorgio Mattarella, professore di Diritto amministrativo dell'Universita' Luiss, "Governare le fragilita'". Ore 17,00.

Partecipano, tra gli altri, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione europea; Paolo Gentiloni, gia' commissario europeo per gli affari economici e monetari. Presso Campus Luiss, viale Romania 32.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

