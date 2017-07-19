Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 12 dicembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Produzione industriale m/m finale, ottobre. Ore 5,30.

- Germania: IPCA a/a finale, novembre. Ore 8,00.

- Germania: IPCA m/m finale, novembre. Ore 8,00.

- Germania: CPI m/m finale, novembre. Ore 8,00.

- Germania: CPI a/a finale, novembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), ottobre.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), ottobre.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 8,00.

- Francia: IPCA m/m finale, novembre. Ore 8,45.

- Francia: IPCA a/a finale, novembre. Ore 8,45.

- Francia: CPI m/m Ex Tob, novembre. Ore 8,45.

- Spagna: IPCA a/a finale, novembre. Ore 9,00.

ECONOMIA - Bruxelles (Belgio): riunione Ecofin.

- Roma: assemblea pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Dario Scannapieco, a.d. Cassa Depositi e Prestiti. Presso l'Auditorium della Tecnica.

- Milano: assemblea della Lega Calcio serie A. Ore 11,30. Via Ippolito Rosellini, 4.

- Roma: prosegue la 26esima edizione della manifestazione Atreju "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta", organizzata da Fratelli d'Italia. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Presso i Giardini di Castel Sant'Angelo. Anche in streaming. La manifestazione si conclude il 14 dicembre.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Ore 15,30. Palazzo Chigi.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula) SENATO 10,00, 14,00 e 20,00 Ddl bilancio (Bilancio).

