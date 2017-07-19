Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 13 settembre
ECONOMIA - Palermo: tappa della 61esima edizione dell'Oscar di Bilancio "Il tempo non si ferma. Il reporting nella transizione", roadshow organizzato da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.
- Capaccio-Paestum (Sa): si conclude "Spazio Sud", evento organizzato da FdI. Partecipano, tra gli altri, Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presso il Savoy Hotel.
- San Benedetto del Tronto (Ap): evento "Azzurra Liberta' - Protagonisti del Presente", la festa nazionale di Forza Italia Giovani. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria.
Lungomare Alfredo Scipioni. Anche in streaming.
- Bologna: XVII Alumni Reunion di Bologna Business School.
Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Presso Villa Guastavillani.
Red-
(RADIOCOR) 10-09-25 19:38:53 (0643) 5 NNNN