Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 22 ottobre

FINANZA - Milano: Il Salone del Leasing - Lease 2025, organizzato da Assilea. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Via Tortona, 15.

- Milano: "Fall Conference 2025" di Assiom Forex. Ore 14,00.

Presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo.

- Prosegue la sesta emissione del BTp Valore.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Saipem.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Unicredit. Ore 10,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, settembre. Ore 1,50.

- Gran Bretagna: CPI a/a, settembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: CPI m/m, settembre. Ore 8,00.

ECONOMIA - Roma: prosegue la seconda edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro. Presso la Camera dei Deputati. I lavori terminano domani.

- Roma: "Forum Sostenibilita' 2025", organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con World Children's Day. Ore 9,30.

Presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica.

- Roma: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli organizza l'evento "Carte in regola contro i falsi: Adm in prima linea per la Settimana Anticontraffazione". Ore 9,45. Piazza Mastai, 12.

- Milano: AI Operations Forum 2025, evento di riferimento in Italia su trasformazione digitale e intelligenza artificiale nelle operations, organizzato da Bonfiglioli Consulting. Ore 10,00. Presso gli Ibm Studios, piazza Gae Aulenti 10.

- Roma: X Forum internazionale di Conftrasporto-Confcommercio.

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture; Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio; Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto. Presso la sede di Confcommercio, piazza G. G.

Belli 2.

- Roma: evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025 "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Ore 10,00.

Presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

- Roma: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tiene una conferenza stampa per la presentazione della partecipazione italiana alla prossima Conferenza delle Parti sul clima delle Nazioni Unite (COP30). Ore 12,00.

Presso Palazzo Grazioli.

- Rio de Janeiro (Brasile): presentazione del rapporto "Esportare la Dolce Vita", organizzata da Confindustria, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Italian Trade Agency. Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

Presso Pala'cio Sao Clemente, R. Sao Clemente 360, Botafogo.

- Mezzocorona (Tn): assemblea 2025 di Confindustria Trento "Dal Trentino all'Europa. Crescita a trazione industriale".

Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Stefan Pan, vicepresidente di Confindustria per l'Unione europea e il Rapporto con le Confindustrie europee. Presso Cantina Rotari, PalaRotari, via del Tonale 110. Anche in streaming.

- Parma: appuntamento degli Aperitivi della conoscenza "Un breve viaggio nella macchina dell'Intelligenza Artificiale Generativa". Ore 17,30. Presso ParmaUniverCity Info Point.

- Padova: convegno "Sfide dell'altro mondo: imprese, filiere e geopolitica a Nordest", organizzato da Corriere della Sera.

Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso la Fiera, via Carlo Goldoni 8.

Anche in streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione Gruppo Space Factory (Difesa) 9,30 mozioni politiche di coesione; Ddl ratifica quadro Paesi Ue-Thailandia per partenariato globale, Accordo Paesi Ue-Malaysia partenariato, Accordo Paesi Ue-Armenia su spazio aereo comune, Accordo di Citta' del Capo del 2012 su sicurezza navi da pesca (Aula) 13,30 parere al residente della Camera per la verifica del contenuto proprio del Ddl delega riforma delle amministrazioni; parere al presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del Ddl delega riforma dell'ordinamento forense (Bilancio) 13,30 Dlgs direttiva amianto (Lavoro e Affari sociali riunite) 13,45 Ddl etichettatura prodotti caseari (Affari sociali) 14,00 Ddl costituzionale Roma capitale; Ddl lobbynig (Affari costituzionali) 14,00 Relazione attuazione Piano Mattei (Esteri) 14,00 Dlgs obblighi carburanti aerei sostenibili (Giustizia e Trasporti riuniti) 14,00 Dlgs direttiva mercato Ue elettricita' (Attivita' produttive) 14,00 Ddl riduzione tempi erogazione Tfs (ristretto Lavoro) 14,15 Dlgs direttiva Raee (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 audizioni associazioni ed esperti su Ddl congedi maternita' e parentali (Lavoro) 14,30 Dl Arera (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 14,30 audizione Telecom Italia Sparkle su Ddl sicurezza attivita' subacquee (Trasporti) 14,45 audizione Forum Terzo settore su Ddl agevolazioni fiscali cultura (Finanze) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Dlgs direttiva rinnovabili (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 16,15 comunicazioni presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Consiglio Ue (Aula) SENATO 8,45 Ddl ballottaggi, Ddl Statuto Trentino Alto Adige (Affari Costituzionali) 9,00, 12,30 e 18,00 Ddl tutela prodotti alimentari (Giustizia) 9,00 Ddl concorrenza 2025 (Industria) 9,15 Dlgs requisito minimo fondi propri, Dlgs contratti servizi finanziari a distanza, Dlgs federalismo fiscale regionale (Finanze) 9,15 Atto Ue su Pac 2028-2034 (Industria) 9,30 Comunicazioni presidente Consiglio Giorgia Meloni su Consiglio Ue, Ddl Pmi, avvio sessione bilancio ove Ddl Bilancio presentato in tempo utile (Aula) 14,00 e 20,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Garante privacy, Pasquale Stanzione (Anagrafe tributaria) 14,00 audizioni societa' aeroporti Catania e Comiso; Societa' aeroporto 'Falcone Borsellino' di Palermo (Insularita').

