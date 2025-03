Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 19 marzo

FINANZA - Conferenza stampa "Il Mercato Italiano 2024 del Private Equity e Venture Capital", organizzata da Aifi e Pwc. Ore 10,00. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: B&C Speakers, Comer Industries, Enervit, Gruppo 24 Ore, Neodecortech, Rai Way, Snam.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Snam.

- Conference call De Nora. Ore 9,00.

- Conference call Rai Way. Ore 17,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, gennaio. Ore 0,50.

- Giappone: Bilancia commerciale, febbraio. Ore 0,50.

- Giappone: Produzione industriale m/m finale, gennaio. Ore 5,30.

- Eurozona: CPI a/a finale, febbario. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale, febbraio. Ore 11,00.

- Eurozona: Costo del lavoro Eurozona, T4. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI m/m finale, febbraio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), gennaio. Ore 21,00.

ECONOMIA - Roma: comitato esecutivo Abi. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.

- Roma: si apre l'edizione 2025 del Libro Bianco "Valore Acqua per l'Italia" e Blue Book, la raccolta piu' completa di dati, analisi e proposte dedicate al servizio idrico integrato e alla filiera estesa dell'acqua in Italia, a cura di The European House-Ambrosetti e Utilitalia. Ore 10,00. Piazza Manfredo Fanti, 47. I lavori terminano domani.

- Bergamo: cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Centro Servizi Aeroportuali, organizzata da Sacbo. Ore 10,30.

Presso il Parcheggio P3 B dell'Aeroporto di Milano Bergamo.

- Bruxelles: evento "Bridging the Alps: overcoming barriers and advancing sustainable connectivity in Europe", organizzato da Confindustria con la collaborazione del Mouvement des Entreprises de France. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per i Trasporti, la Logistica e l'Industria del Turismo. Presso il Parlamento europeo, sala Antall 6Q1. Anche in streaming.

- Milano: presentazione della ricerca accademica "Resilienza e preparazione al prossimo ciclo di consumo globale di vino.

Masi - Un caso di studio". Ore 11,00. Via Palestro, 2.

- Milano: presentazione "Investor Ai", per le quotate Small e Mid cap, organizzata da IRTOP Consulting e AdMIND. Ore 11,30.

Via Bigli, 19.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, tiene la conferenza stampa di presentazione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, che dallo scorso anno viene celebrata ogni 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo Da Vinci. Ore 11,30. Presso Palazzo Piacentini.

- Roma: convegno "Etica, scienza e sicurezza nell'era dell'Intelligenza Artificiale", organizzato dall'Associazione Lagunari, in collaborazione con il Master di Giornalismo Luiss e l'Italian Digital Media Observatory. Ore 17,00. Presso Campus Luiss, viale Romania 32.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20- 21 marzo. Ore 9,30. A seguire, alle ore 13,30, la presidente Meloni si reca al Palazzo del Quirinale per la Colazione, sempre in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo.

CAMERA 9,30 discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Consiglio Ue (Aula) 13,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 13,30 Ddl agricoltura eroica; Ddl terreni agricoli (Agricoltura) 13,30 Regolamento stoccaggio gas; Legge delegazione europea 2024 (Politiche Ue) 14,00 audizione Associazione mediterranea acquacoltori, Fedagri Pesca e Assoittica su allevamento ostriche (Agricoltura) 14,15 Ddl montagna (Bilancio) 14,30 question time ministero Infrastrutture e Trasporti (Trasporti) 14,30 audizione presidente Stellantis, John Elkann, su produzione automobilistica gruppo in Italia (Attivita' produttive e Industria Camera e Senato congiunte) 14,30 audizione Fipsas e Arcipesca - Fisa su Ddl guida professionale pesca (Agricoltura) 14,45 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 15,00 question time ministri (Aula) 15,15 audizione sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, su dinamiche geopolitiche dell'Artico (Esteri) 15,15 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Ambiente e Lavori pubblici) 15,15 Ddl data center (Trasporti) 15,30 Ddl settimana corta (ristretto Lavoro) 14,50 audizioni Cia, Coldiretti, Confagricoltura; Slow food su Ddl prodotti latte crudo (Affari sociali) 15,30 Ddl terapie digitali (ristretto Affari sociali) 17,00 seduta straordinaria su mozioni sulla situazione nelle carceri (Aula) SENATO 8,45 Atti Ue su stoccaggio gas inverno, Comunicazione 2024 su allargamento Ue, Programma lavoro Commissione Ue per 2025 9,00 Ddl economia spazio (Industria) 9,30 Atto Ue su rafforzamento posizione agricoltori in filiera alimentare (Industria) 10,00 Ddl prestazioni sanitarie, Ddl AI (Aula) 14,00 e 20,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 14,30 Ddl AI (Ambiente e Affari Sociali) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione direttore Agenzia Demanio, Alessandra dal Verme (Anagrafe tributaria) 8,15 audizione Corte dei conti (Federalismo fiscale).

