Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 16 luglio

FINANZA - Milano: edizione 2025 dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, organizzata da IRTop Consulting. Ore 11,00. Presso Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: CPI a/a, giugno. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: CPI m/m, giugno. Ore 8,00.

- Italia: IPCA m/m finale, giugno. Ore 10,00.

- Italia: IPCA a/a finale, giugno. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi al consumo, giugno. Ore 10,00.

- Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, maggio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: PPI m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, giugno. Ore 15,15.

- Stati Uniti: Impiego capacita' produttiva, giugno. Ore 15,15.

ECONOMIA - Roma: evento "#NucleareFuturo. Una energia sostenibile per lo sviluppo del mix energetico nazionale", organizzato da Confindustria. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso la Camera dei Deputati, Aula Nuova dei Gruppi Parlamentari, via di Campo Marzio 78.

- Milano: presentazione dell'"Osservatorio Diversity, Equity & Inclusion nella Distribuzione Moderna 2025: retail, lavoratori stranieri e multiculturalita'", ideato da Federdistribuzione e curato da ALTIS Universita' Cattolica.

Ore 10,00. Presso Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5.

- Roma: evento di presentazione del primo rapporto Anci e DTD "La mappa dei comuni digitali". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente ANCI; Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione. Via Vittoria Colonna, 11.

- Roma: evento di lancio di "Robotic Joint Lab", il primo laboratorio congiunto dedicato allo sviluppo di selezioni robotiche per il settore delle utilities, organizzato da Acea e l'Istituto italiano di tecologia. Ore 10,30. Presso la sede del Gruppo ACEA, piazzale Ostiense 2.

- Roma: AGCOM presenta la Relazione annuale 2025 al Parlamento. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giacomo Lasorella, presidente AGCOM. Presso Palazzo Madama. Anche in streaming.

- Roma: presentazione del XXIV Rapporto Annuale dell'INPS.

Ore 11,00. Presso la Camera dei deputati, Sala della Regina.

- Roma: presentazione Rapporto ICE 2024/25 e Annuario Istat- ICE 2025. Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia ICE; Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso la Sala Pirelli dell'Agenzia ICE, via Liszt 21.

- Roma: evento "Industria e Universita', insieme per l'innovazione", organizzato da Confindustria e CRUI - Conferenza Rettori Universita' Italiane. Ore 14,30.

Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Francesco De Santis, vicepresidente Confindustria per Ricerca e Sviluppo; Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation; Giovanna Iannantuoni, presidente CRUI. Viale dell'Astronomia, 30. Anche in streaming.

- Milano: evento "Verso le Olimpiadi Invernali 2026: la gestione dei rifiuti da imballaggio nei servizi di trasporto collettivo", organizzato da Comieco. Ore 14,30. Presso Area Center, Aeroporto Milano Linate.

- Milano: evento "Ridefinire il futuro con tecnologie all'avanguardia", organizzato da EssilorLuxottica e Varilux.

Ore 18,00. Via Tortona, 35.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Ddl servizi imprese all'estero (Esteri) 9,30 Relazione giunta autorizzazioni su insindacabilita' nei confronti dei deputati Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli e Andrea Del Mastro Delle Vedove (Aula) 13,30 Relazione attuazione Piano Mattei (Esteri) 13,30 proposte Regolamento su aiuti vitivinicoltura e controlli aiuti agricoli (Politiche Ue) 13,45 Dlgs tributi indiretti; Dl fisco (Finanze) 14,00 Ddl costituzionale statuto Friuli-Venezia Giulia; Ddl giunte regionali (Affari costituzionali) 14,00 audizione gruppo Glencore su Portovesme (Attivita' produttive) 14,10 Dpcm commissario straordinario interventi infrastrutturali Sicilia-Calabria (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 proposte nomina presidenza Autorita' sistema portuali; Ddl delega data center (Trasporti) 14,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,20 audizioni Banca d'Italia; Energy & Strategy - Politecnico di Milano; Wwf; Assopetroli-Assenergia su Comunicazione Ue 'Patto per l'industria pulita' (Attivita' produttive) 14,45 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 audizione esperti su Ddl premierato (Affari costituzionali) 16,15 Ddl modifica a delega riforma fiscale; mozioni poverta' lavorativa; mozioni denuncia formale cooperazione Memorandum cooperazione militare con Israele; Ddl Giornata memoria giornalisti uccisi (Aula) SENATO 8,00 Audizione di Capo Stato maggiore Difesa, Luciano Portolano, su linee programmatiche mandato (Esteri) 8,30 e 14,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 8,30 e 19,15 Dl ex Ilva (Industria) 9,00 Ddl semplificazione attivita' economiche (Affari Costituzionali) 9,00 e 15,00 Ddl Rendiconto 2024, Ddl Assestamento 2025, Dl economia (Bilancio) 9,00 Ddl Rendiconto 2024 e Ddl Assestamento 2025 (Finanze) 9,00 Ddl partecipazione popolare azioni societa' sportive (Cultura) 9,00 Ddl AI (Ambiente e Affari Sociali) 9,00 Ddl Pmi (Industria) 9,30 Ddl separazione carriere, Dl Infrastrutture, Ddl ratifiche accordi internazionali, Ddl femminicidio (Aula) 20,00 Ddl Corte Conti (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 13,30 Audizione Confagricoltura (Sicurezza lavoro) ORGANISMI BICAMERALI 13,30 audizione procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 14-07-25 19:31:06 (0622) 5 NNNN