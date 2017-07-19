Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 14 gennaio

FINANZA - Milano: conferenza stampa di Allianz Global Investors "Market Outlook 2026". Ore 9,30. Presso l'Hotel Principe Di Savoia.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Saldo partite correnti, T3. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI m/m, novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, novembre.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio ex-auto m/m, novembre.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, ottobre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), dicembre.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: convegno "La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme. Il ruolo dei parlamenti nazionali nella promozione della salute e del benessere dei cittadini in Italia e in Europa". Ore 9,15. Partecipano, tra gli altri, Orazio Schillaci, ministro della Salute; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo Commissione europea; Ignazio La Russa, presidente del Senato. Presso Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia 29.

- Roma: si conclude l'evento "La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo", organizzato nell'ambito del Master Luiss in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo e dell'Osservatorio "Antonio Catricala'". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Pierluigi Di Palma, presidente Enac e dell'Osservatorio sul Trasporto Aereo. Presso il Campus Luiss di viale Pola.

- Roma: convegno "La Biomedica e la Biotecnologia nello Spazio: l'eccellenza italiana dalla formazione secondaria alla ricerca post universitaria", organizzato dall'Universita' Sapienza di Roma. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso la Casa dell'Aviatore, viale dell'Universita' 20.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Muscat (Oman): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nel Sultanato dell'Oman.

CAMERA 8,30 audizione Eni su dinamiche geopolitiche Artico (Esteri) 11,15 audizioni Meta; Tik Tok su Ddl liberta' espressione su piattaforme (Cultura e Trasporti riunite) 12,15 audizioni Corepla; Assorimap su Dlgs borse plastica (Ambiente e Lavori pubblici) 12,30 Dl elezioni 2026 (Affari costituzionali) 12,30 audizione sottosegretario presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Alberto Barachini, sulle problematiche connesse a vendita del gruppo Gedi (Cultura) 13,00 dichiarazioni voto preannunciata richiesta fiducia Dl Transizione 5.0 (Aula) 14,30 Dl Ucraina (Esteri e Difesa riunite) 15,00 question time ministri (Aula) 16,15 voto fiducia Dl Transizione 5.0 (Aula) 17,25 Ddl delega riforma ordinamento forense (Giustizia) 17,30 informativa urgente ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla vicenda Mohammad Hannoun, presidente Associazione palestinesi in Italia (Aula) 19,00 Dl Transizione 5.0 (Aula) SENATO 8,45 Audizioni su Lep (Affari Costituzionali) 9,15 Audizioni su Ddl ordinamenti professionali (Giustizia) 9,15 Dlgs fondi investimento alternativi (Finanze) 10,00 Dl ex Ilva, Ddl servizi all'estero, Ddl rete consolare onoraria, Ddl contrasto bracconaggio ittico (Aula) 14,00 Ddl contrasto antisemitismo (Affari Costituzionali) 14,30 Dlgs Tuf (Giustizie e Finanze) 20,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 9,15 audizione presidente Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali, Daniele Gizzi (Ecomafie) 14,00 audizione capo stato maggiore Difesa, Luciano Antonio Portolano (Copasir).

