Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 7 febbraio -2

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Monte Paschi Siena, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, FinecoBank.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Credem. Ore 10,00.

- conference call FinecoBank. Ore 14,00.

- conference call Fineco. Ore 15,30.

- conference call Banca Popolare di Sondrio. Ore 16,00.

- conference call Banco BPM. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a dicembre. Ore 00,30. - Germania: Produzione industriale m/m dicembre. Ore 8,00. - Francia: Occupati non agricoli prelim. IV trimestre.

Ore 8,00.

- Spagna: Produzione industriale a/a dicembre. Ore 9,00. - Stati Uniti: Bilancia commerciale dicembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: X congresso FISAC CGIL. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Nino Baseotto, segretario generale FISAC CGIL; Maurizio Landini, segretario generale CGIL. I lavori terminano il giorno 8 febbraio. Crown Plaza Hotel Rome-St Peter's Hotel, via Aurelia Antica 145.

- Roma: presentazione collezione numismatica 2023. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia. ingresso di via XX settembre.

- Roma: evento The European House - Ambrosetti di presentazione dello studio strategico realizzato in collaborazione con Eni "Proposal for a Zero Carbon technology roadmap". Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Claudio Descalzi, a.d. Eni; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Palazzo Ripetta, via di Ripetta, 231.

- Washington: intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, all'Economic Club POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,00 audizioni Coldiretti; Legacoop; Confcooperative; Federazione nazionale agroalimentare; Unione italiana vini; Federvini; Associazione Palatifini; Consorzio Focaccia di Recco col formaggio Igp; Unione italiana food; Associazione liutaria italiana per indagine conoscitiva sul Made in Italy Attivita' produttive) Senato 13,00 e 20,00 Dl milleproroghe (Affari Costituzionali e Bilancio) 14,00 Dl Ilva (Industria) 14,15 Audizioni Criu, Cnr, Enea, Iit, Netval, Ri.Nova, Fondazione Toscana Life Sciences, Fondazione Telethon, Aidb, Aicipi, Indicam, Ordine dei consulenti in proprieta' industriale sul Ddl Codice proprieta' industriale (Industria) 17,30 Audizioni Crea, Wwf, Lipu, Greenpeace Italia, Legambiente, Anbi su Ddl agricoltore custode territorio(Industria) 18,00 Dlgs Codice appalti (Bilancio).

