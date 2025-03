Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 18 marzo

FINANZA - Milano: Newlat Food presenta il primo bilancio aggregato del Food Unicorn italiano dall'acquisizione di Princes Limited. Nel corso dell'incontro, l'aggiornamento del piano industriale Newlat Group 2025- 2030. Ore 10,30. Presso la sede di Borsa Italiana, piazza degli Affari 6.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aquafil, Brembo, De Nora, Eni, Gabetti, Recordati. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Brembo. Ore 14,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, gennaio. Ore 10,00.

- Germania: ZEW (Sit. corrente), marzo. Ore 11,00.

- Germania: ZEW (Sentiment econ.), marzo. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Licenze edilizie, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali, febbraio.

Ore 13,30.

- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, febbraio. Ore 14,15.

- Stati Uniti: Impiego capacita' produttiva, febbraio.

Ore 14,15.

ECONOMIA - Bruxelles: il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, incontra il commissario al clima Wopke Hoekstra. A seguire, viene ricevuto anche dal commissario all'energia Dan Jorgensen.

- Bruxelles: evento "Loop Forward: Building a Circular Economy for a Sustainable and Competitive Europe", organizzato da Confindustria e Permanent Representation of Italy to the European Union, in cooperazione con Federation of German Industries, Mouvement des Entreprises de France e Confederation of Swedish Enterprises. Ore 8,30. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso il Parlamento europeo, sala Antall 6Q1. Anche in streaming.

- Milano: tappa 2025 del FORUMAutoMotive "La mobilita' a motore guarda avanti", giunto al decimo anno. Ore 9,00.

- Roma: convegno Biagi 2025 "Giovani e lavoro: l'attualita' del pensiero di Marco Biagi", organizzato da ADAPT. Ore 11,00. Presso la sala Biagi del CNEL.

- Roma: evento di presentazione del "Market Report Italia", il primo report dedicato al Real Estate di pregio, realizzato da Engel & Volkers in collaborazione con Nomisma. Ore 11,00. Presso il Teatro Piccolo Eliseo.

- Milano: presentazione alla stampa della 33esima edizione "Giornate Fai di Primavera" in Lombardia, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Ore 11,00. Presso Torre Libeskind, sede milanese di PwC Italia.

- Milano: forum economico e commerciale Italia-Cina "La China International Supply Chain Expo 2025 e le sue opportunita'", organizzato grazie all'accordo di cooperazione strategica tra ICCF e CCPIT, e in collaborazione con AICE. Ore 15,00. Presso Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47.

- Roma: presentazione del libro "Maleducati", di Mario Caligiuri, scritto per Luiss University Press, dove si affronta il problema della disinformazione in Italia, definendone i pericoli per la democrazia. Ore 18,00.

Presso Campus Luiss, viale Romania 32.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo. Ore 14,30.

CAMERA 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,45 audizioni Carlo Bartoli, presidente ordine dei giornalisti; Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi; rappresentanti ordini regionali giornalisti e sindacati su Ddl elezioni ordine giornalisti (Cultura) 12,30 question ministero Infrastrutture (Ambiente e Lavori pubblici) 13,00 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 13,10 audizione Unione inquilini su Ddl edilizia residenziale pubblica (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Dl ex Ilva (Aula) 15,30 consegna testo comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Consiglio Ue (Aula) 15,45 Dl ex Ilva; Ddl intercettazioni (Aula) 20,00 Ddl montagna (Bilancio) SENATO 10,00 Audizione Mario Draghi su Rapporto competitivita' europea (Politiche Ue, Bilancio e Industria Senato e Camera) 13,00 Ddl prestazioni sanitarie (Affari Sociali) 13,15 Ddl partecipazione lavoratori utili imprese (Affari Sociali) 13,30 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 13,30 Ddl salario minimo (Affari Sociali) 14,00 Ddl abrogazione atti prerepubblicani (Affari Costituzionali) 14,00 Ddl quadro interporti (Ambiente) 14,00 Ddl semplificazioni lavoro (Affari Sociali) 14,15 Ddl tecnologie AI (Ambiente) 14,30 Comunicazioni premier, Giorgia Meloni, su Consiglio Ue (Aula) 16,30 Ddl prestazioni sanitarie (Aula) 18,30 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 15,30 audizione rappresentanti Meta in Italia (Copasir).

