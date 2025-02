Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 18 febbraio

FINANZA - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al quarto trimestre 2024. Ore 11,00.

- Milano: presentazione dell'Osservatorio sui Mercati dei Capitali, organizzata da Equita. Ore 16,30. Presso il Centro Svizzero.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, dicembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, dicembre. Ore 8,00.

- Francia: IPCA m/m finale, gennaio prel. Ore 8,45.

- Francia: IPCA a/a finale, gennaio prel. Ore 8,45.

- Francia: CPI m/m Ex Tob, gennaio. Ore 8,45 - Germania: ZEW (Sit. corrente), febbraio. Ore 11,00.

- Germania: ZEW (Sentiment econ.), febbraio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, febbraio. Ore 14,30 - Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, febbraio.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), dicembre. Ore 22,00.

ECONOMIA - Bruxelles: riunione Ecofin.

- Roma: STS Deloitte incontra le aziende e i professionisti del Lazio per analizzare gli aggiornamenti normativi e le principali tematiche di attualita' fiscale. Ore 9,00. Via Molise, 11.

- Milano: presentazione dei risultati della Ricerca 2024 dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail "Retail steady & ready: consolidare per innovare il domani", promossa dalla School of Management del Politecnico di Milano. Ore 9,30. Via Giovanni Durando, 10.

- Roma: presentazione "Risultati raggiunti nel 2024 dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Via Giorgione, 106.

- Roma: evento "Dalle parrocchie l'energia per la Casa Comune", il progetto di RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali) che inserisce la rete delle parrocchie al centro della rivoluzione ecologica. Ore 10,30.

Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Giorgio Graditi, direttore ENEA. Presso Palazzo Wedekind.

- Torino: conferenza stampa Fondazione Compagnia di San Paolo per la presentazione del Piano Strategico 2025-2028 "Persone e Comunita' al centro. Equita', innovazione e sviluppo nel Nord Ovest, in un orizzonte nazionale e internazionale". Ore 10,45. Via Ancona, 11/A.

- Roma: convegno "Il nuovo nucleare sostenibile: un'opportunita' per l'Italia? - Un passo cruciale per la transizione energetica", su iniziativa dell'on. Riccardo Zucconi in collaborazione con il Gruppo Fratelli d'Italia alla Camera. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Daniela Gentili, a.d. Ansaldo Nucleare; Elizabeth Rizzotti, co founder NEWCLEO. Presso la Camera dei Deputati, Sala della Lupa.

- Roma: il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo convoca le organizzazioni sindacali del comparto Funzioni centrali. Ore 16,00. Palazzo Vidoni.

- Milano: evento di DLA Piper, studio legale internazionale, "L'AI Act entra in vigore: come gli inhouse counsel devono gestire le sfide del futuro". Ore 17,00. Via della Posta, 7.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner. Ore 16,00. Palazzo Chigi.

CAMERA 9,15 Ddl autorizzazioni corse auto (Trasporti) 9,30 Dl emergenze; mozioni rincari energia (Aula) 12,20 question time ministero Infrastrutture (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 Ddl delega laurea medicina (Cultura) 13,30 Ddl agricoltura contadina (Agricoltura) 14,15 Documento triennale programmazione cooperazione allo sviluppo, 2024-2026 (Esteri) 14,00 Ddl conservazione posto lavoratori oncologici (Lavoro) 14,00 audizioni Aic, Uci, Alleanza cooperative italiane - agroalimentare e Unci agroalimentare su impatto accordo Ue-Mercosur (Agricoltura) 14,00 audizione capo Protezione civile, Fabio Ciciliano, su fondi strutturali (Politiche Ue) 14,30 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 15,00 Dl milleproroghe (Aula) 15,00 audizioni Cisambiente; RLG Systems Italia su gestione rifiuti tessile (Ambiente e Lavori pubblici) 16,00 Ddl space economy (Attivita' produttive) 18,00 Dl milleproroghe (Aula) 19,00 Ddl delega laurea medicina (Cultura) SENATO 13,30 Audizioni di Italia Nostra, Consiglio nazionale ingegneri e Consiglio nazionale architetti su Ddl vincolo paesaggistico Comuni sotto 10mila abitanti (Ambiente) 14,15 Ddl semplificazione normativa (Affari Costituzionali) 14,30 Audizioni di esperti, Cgil, Cisl, Uil e Carteinregola su Ddl salva-Milano (Ambiente) 15,00 Audizione ambasciatore Giappone, Satoshi Suzuki, su Gcap (Esteri) 15,00 Dlgs su versamenti e riscossione (Bilancio) 15,00 Dl ex Ilva (Industria) 16,00 Ddl ratifica accordo Italia-Albania sicurezza sociale (Esteri) 16,00 Ddl prestazioni sanitarie (Affari Sociali) 16,10 Ddl salario minimo (Affari Sociali) 16,20 Ddl semplificazioni lavoro (Affari Sociali) 16,30 Dl cultura, mozioni su finanziamento pubblico ricerca, aumento prezzi beni essenziali, sostegno investimenti settore idroelettrico, riconoscimento Stato Palestina, processo pacificazione tra Armenia e Azerbajan (Aula) 20,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione direttore Aisi, Bruno Valensise (Copasir).

