Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 12 agosto

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali fino a 8 miliardi.

- Milano: primo giorno di scambi in Borsa su Euronext Growth Milan di Friends.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, giugno. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, giugno. Ore 8,00.

- Germania: ZEW (Sit. corrente), agosto. Ore 11,00.

- Germania: ZEW (Sentiment econ.), agosto. Ore 11,00.

- Stato Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, luglio.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI m/m, luglio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI a/a, luglio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a, luglio.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra le amministrazioni nazionali e locali della Puglia per la definizione dell'Accordo di Programma Interistituzionale per la piena decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto. Ore 11,30. Palazzo Piacentini. Alle ore 14,00 (in videocall) il ministro Urso incontra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e, a seguire, alle ore 15,00, le associazioni d'impresa nazionali e pugliesi e le rappresentanze datoriali dell'indotto dell'ex Ilva, per informare sulle conclusioni del tavolo sull'Accordo di Programma Interistituzionale.

