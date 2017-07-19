Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 22 settembre
FINANZA - Conferenza di Directa S.I.M. per la presentazione dei dati finanziari del primo semestre 2025. Ore 16,00. In streaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Regno Unito: revisione rating Fitch. - Regno Unito: revisione rating Moody's. - Cina: Tasso prime rate a 5 anni, settembre. Ore 3,00.
- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, settembre. Ore 3,00.
- Italia: Istat - Conti economici nazionali, anno 2024. Ore 10,00.
- Eurozona: Fiducia consumatori flash, settembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: evento "Special Day - Urban Bike", organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Volt e Legnano, in occasione della Settimana Europea della Mobilita'. Ore 8,30. Presso la sede de Il Sole 24 Ore, viale Sarca 223.
- Roma: l'Inail e il Centro Artes 4.0 organizzano l'evento "L'Innovazione che protegge. Tecnologie e progetti per una nuova cultura della sicurezza". Ore 9,30. Presso la Sede centrale Inail, piazzale Giulio Pastore 6.
- Milano: conferenza stampa La Bottega, in cui si presenta un nuovo concept destinato a ridefinire l'essenza dell'ospitalita' di lusso. Ore 9,30. Via della Spiga, 46.
- Roma: l'Agenzia del Demanio presenta alla Camera dei Deputati il Rapporto annuale 2025 sulle attivita' di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Alessandra dal Verme, direttore dell'Agenzia del Demanio; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Presso Palazzo Montecitorio. Anche in streaming.
- Bologna: convegno inaugurale "Continuare ad investire nella manifattura ceramica Italiana" del 42esimo Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, organizzato da Cersaie. Ore 11,00.
Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Piazza della Costituzione, 4.
- Fiumicino (Rm): cerimonia di firma dell'adesione di Ita Airways ad Alis con l'avvio della partnership strategica tra le due realta'. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Guido Grimaldi, presidente Alis; Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways. Via Alberto Nassetti, 2.
- Roma: inaugurazione del percorso di formazione "Ip Innovation plan - Tutela Ip e Internazionalizzazione", organizzato da Agenzia Ice. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy. Via Liszt, 21.
- Vado Ligure (Sv): assemblea dell'Unione Industriali della Provincia di Savona. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'.
Via Tecnomasio, 2.
- Milano: Gala Meeting dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano "Nel cambiamento l'entusiasmo verso nuove sfide". Ore 18,00. Presso "World Join Center Square", viale Achille Papa 30.
