Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 13 ottobre

FINANZA - Castellanza: evento Liuc "Finanza al femminile: Educazione ed Inclusione". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Corso Matteotti, 22.

- Milano: think tank Elite Day "Future makers: Entrepreneurs Shaping Tomorrow". Ore 15,00. Presso Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda. ECONOMIA - Milano: assemblea generale di Assolombarda 2025. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso il Teatro Dal Verme, via S. Giovanni sul Muro 2.

- Milano: presentazione del Rendiconto sociale Inps della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano. Ore 9,30.

Presso Palazzo Marino.

- Roma: evento "Per una rete carburanti decarbonizzata.

Opportunita' e sfide per un piano carburanti moderno, efficiente e inclusivo", promosso da Unem. Ore 10,00.

Partecipa, tra gli altri, Gianni Murano, presidente Unem.

Presso la Stazione Tiburtina.

- Roma: evento Fondazione Maire - Ets "Traiettorie", un progetto di ricerca che analizza trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa tra flussi migratori, competenze e transizione energetica. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Fabrizio Di Amato, presidente Fondazione Maire - Ets. Presso la Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

- Bruxelles (Belgio): dichiarazione introduttiva di Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, all'audizione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Ore 15,00. Rue Wiertz / Wiertzstraat, 60.

- Milano: l'Osservatorio HonestFood, in partnership con Liuc Business School, presenta i risultati di un'indagine qualitativa e quantitativa sulla filiera dell'olio Evo. Ore 17,00. Presso Palazzo Bovara, corso Venezia 51.

- Milano: serata di inaugurazione e assegnazione del XXIV Premio Cairo. Ore 18,30. Presso il Museo della Permanente, via Turati 34.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: incontro Governo-associazioni datoriali sulla manovra.

Presso Palazzo Chigi.

