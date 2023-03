Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 30 marzo

FINANZA - Milano: IX edizione del CVSpringDay "Verso il mercato unico europeo degli NPE: opportunita' e insidie". Ore 9,00.

Palazzo Mezzanotte.

- Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo massimo di 9 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

- Roma: l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), presenta la relazione annuale per il 2022. Ore 11,00. Via Claudio Monteverdi, 35.

- Roma: Rome Investment Forum organizzato da FeBAF (Federazione Banche Assicurazioni e Finanza). Ore 14,30.

Partecipano. Tra gli altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia; Fabio Cerchiai, presidente FeBAF; Antonio Patuelli, presidenei di ABI; Maria Bianca Farina, presidente di ANIA; Innocenzo Cipolletta, presidente di AIFI; Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR. Presso Scuderie di Palazzo Altieri. Piazza del Gesu', 49. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: B.F., Bialetti Industrie, Conafi, Fine Foods & Pharmaceuticals, IVS Group, SOL, Tessellis. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Huawei. Ore 10,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Spagna: Inflazione a/a prelim, marzo. Ore 09,00 - Italia: Istat - occupati e disoccupati, febbraio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, febbraio. Ore 11,00.

- Eurozona: Indice di fiducia economica, marzo. Ore 11,00 - Eurozona: Consiglio generale Bce a Francoforte.

- Francoforte: Bce - pubblicazione bollettino economico con proiezioni economiche.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 13,30 - Germania: Inflazione a/a prelim, marzo. Ore 14,00 - Stati Uniti: PIL t/t ann, finale IV trimestre, prel. Ore 14,30 ECONOMIA - Milano: evento di presentazione "BCM23 BookCity Milano 2023". Palazzo Reale, piazza del Duomo, 14.

- Webinar di Banca Popolare di Sondrio su" Pnrr, Esg e Internazionalizzazione - La finanza agevolata come strumento per la crescita, l'innovazione e la sostenibilita' delle Pmi". Ore 10,30.

- Buccino (SA): Enel e X-Magaldi Green Energy presentano la nuova tecnologia TES Thermal Energy Storage. Ore 11,00.

Stabilimento Magaldi Power, Via Zona Industriale.

- Roma: conferenza stampa di Fondimpresa "Il lavoro al centro. Innovare la formazione continua, innovare il Paese nell'anno europeo delle competenze". Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, presidente Fondimpresa. Via dei villini, 3 A.

- Milano: evento Axa Italia "The Role of Gender Equality in Building Societal Resilience". Ore 14,15. Presso Universita' Bocconi in via Gobbi, 5.

- Milano: evento EssilorLuxottica per la presentazione delle nuove collezioni di eyewear e lenti. Ore 15,00. Via Tortona, 35.

- Altamura (BA): incontro "Rischi informatici e protezione dati". Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Pasquale Lorusso, vice presidente di Confindustria per l'Economia del Mare. Largo Giovanni Paolo II,12.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 audizione a.d. Telsy, Eugenio Santagata, su beni e servizi per la Difesa (Difesa) 13,30 Ddl florovivaismo (Agricoltura) 14,00 audizione Commissario Ue Ambiente, oceani e pesca, Virginijus SinkeviAius (Ambiente, Agricoltura e Politiche Ue Camera e Senato congiunte) 14,00 Ddl Commissione d'inchiesta emergenza Covid (Affari sociali) 16,00 Dl Superbonus (Aula) Senato 10,00, 15,00 e 20,00 Dl Pnrr (Bilancio) 10,30 Ddl codice proprieta' industriale (Industria-Agricoltura).

