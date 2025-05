Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 29 maggio

FINANZA - Roma: consiglio Abi. Ore 17,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Beewize, per approvazione bilancio 2024, destinazione risultato di esercizio, nomina cda. Ore 9,00. In streaming.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Fiducia delle famiglie, maggio. Ore 7,00.

- Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, maggio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Commercio estero extra Ue, aprile. Ore 11,00.

- Italia: Istat - Fatturato dell'industria e dei servizi. Ore 12,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL, deflatore t/t ann. 2a stima, T1. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi core t/t 2a stima, T1. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL t/t ann. prelim. T1. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: Deloitte presenta, nella sua nuova sede, "Solaria Space", il nuovo hub dedicato all'Intelligenza Artificiale Generativa. A seguire, l'inaugurazione della nuova Galleria Deloitte, uno spazio dedicato a iniziative culturali esclusive. Via Santa Sofia, 28.

- Genova: si apre la XVI edizione del Festival del Lavoro "Etica e sostenibilita' del lavoro. Competenze, dignita', inclusione nell'era dell'intelligenza artificiale", organizzata dalla Fondazione Consulenti del Lavoro.

Partecipano, tra gli altri, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa; Raffaele Fitto, vicepresidente Commissione Europea (in video); Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico. L'evento si conclude il 31 maggio.

- Milano: prosegue la XII Conferenza d'organizzazione della Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani. Ore 9,30.

Presso il Palazzo del Ghiaccio. I lavori terminano domani.

- Roma: presentazione del nuovo numero di "Sinappsi", rivista scientifica dell'Inapp, dedicato a "Il cambiamento demografico nella realta' italiana: prospettive, cause e conseguenze". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita'. Presso la Plenaria Marco Biagi del Cnel.

- Roma: conferenza stampa di Fastweb+Vodafone per la presentazione di "FastwebAI Suite", la suite AI per l'evoluzione delle aziende e della Pubblica Amministrazione.

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Walter Renna, ceo Fastweb+Vodafone; Mario Nobile, d.g. dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Presso Spazio Vittoria, via Vittoria Colonna 11.

- Roma: presentazione della "174esima Indagine Congiunturale di Federmeccanica". Ore 11,00. Presso l'Hotel Nazionale, piazza Monte Citorio.

- Milano: conferenza stampa "Futuro in corso - Le scelte di oggi, l'energia di domani.", organizzata da Edison. Ore 11,00. Viale Fulvio Testi, 121.

- Milano: evento di celebrazione per i 7 anni di Iliad. Ore 11,30. Via Vigevano, 18.

- Milano: nell'ambito di Emotiontech Summit "The symphony of ecosystems", panel "Innovation for the new generations". Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria. Presso la Triennale, viale Emilio Alemagna 6.

Anche in streaming.

- Milano: assemblea Federazione Carta e Grafica "Coniugare sostenibilita' e competitivita': l'Europa si e' desta?". Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy. Presso Fiera Milano Rho, Porta Sud, Centro Congressi Stella Polare.

- Roma: evento "Leader by Example 2025 - Lazio", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 14,30. Via Marsala, 29H.

- Roma: cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso "Prix des Journaux 2025", organizzata dal Press Office Luiss, in collaborazione con le testate giornalistiche universitarie. Ore 15,00. Presso Campus Luiss, viale Pola 12.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Astana (Kazakhstan): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si reca in visita nella Repubblica del Kazakhstan.

CAMERA 8,30 Dl Pnrr scuola (Cultura) 9,30 Ddl ratifica accordi Italia Moldava su sicurezza sociale; Italia-India cooperazione difesa; Italia-Egitto trasporto merci; Ddl Giornata contro bodyshaming (Aula) 13,30 Dl Pnrr scuola (Cultura) 13,30 Ddl delega AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) SENATO 9,15 Comunicazione 2024 su politica allargamento Ue e Programma lavoro Commissione per 2025 (Politiche Ue) 9,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 9,00 Ddl economia spazio (Industria) 9,15 Audizioni su Ddl tecnici d'ufficio (Giustizia) 9,20 Audizioni su Ddl femminicidio (Giustizia) 9,30 Dl responsabilita' erariale (Giustizia) 10,00 Sindacato Ispettivo (Aula) 14,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,00 Audizione di Paolo Savona, presidente Consob (Banche).

