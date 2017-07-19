Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 26 febbraio

FINANZA - Parigi (Francia): conferenza stampa di Axa per presentazione risultati 2025. Ore 11,00. Avenue Matignon, 25.

- Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo massimo di 9 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: doValue, IGD, Intesa, Stellantis.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Prysmian.

- Conference call Poste Italiane. Ore 11,00.

- Conference call Stellantis. Ore 14,00.

- Conference call Eni. Ore 14,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese, febbraio. Ore 10,00.

- Eurozona: M3 dest. a/a, gennaio. Ore 10,00.

- Eurozona: Indice di fiducia economica, febbraio. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia industria, febbraio. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia consumatori finale, febbraio. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia servizi, febbraio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: si apre la terza edizione dell'Italian Investment Council 2026 by Remind, iniziativa promossa da Remind, Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione.

Presso Palazzo Generali, piazza Venezia 11. I lavori terminano domani.

- Bruxelles (Belgio): audizione di Christine Lagarde, presidente Bce, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. Ore 9,30.

- Milano: l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano presenta la ricerca "Cybersecurity: immaginare l'imprevedibile". Ore 9,30. Via Giovanni Durando, 10.

- Roma: incontro stampa "Export Breakfast", organizzato da Sace, dedicato alla presentazione della Mappa dell'Export 2026, lo strumento interattivo che analizza opportunita' e rischi per le imprese italiane in 200 mercati esteri. Ore 9,30. Presso la sede Sace, piazza Poli 42.

- Roma: convegno dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti "Dal ricordo all'azione: una rete a supporto delle famiglie delle vittime nei trasporti". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Nicola Zaccheo, presidente dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti; Alessio Quaranta, segretario generale dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti. Presso Palazzo Madama, via degli Staderari 2.

- Roma: assemblea pubblica 2026 Confetra "80 anni in movimento.

Una storia che guarda al futuro". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Presso l'Auditorium Antonianum, viale Manzoni 1.

- Roma: presentazione risultati indagine tra i consumatori "Pronti a contare? Da 1 a 10, quanto conti bene i tuoi soldi?", promossa da Adiconsum. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Calabro', capo di gabinetto Agcm; Magda Bianco, capo dipartimento Tutela della clientela di Banca d'Italia. Presso Europa Experience - David Sassoli, piazza Venezia 6c.

- Roma: evento "Il futuro della previdenza complementare e' oggi: il ruolo strategico delle imprese per le nuove generazioni", organizzato da Previverso e promosso dall'on. Walter Rizzetto, presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato.

Ore 14,00. Presso Palazzo San Macuto.

- Roma: evento "Materie prime critiche e resilienza delle supply chains - presentazione del progetto Prin-Pnrr Cascade (Criticality Analysis for Supply Chain Availability and Dependency Evaluation)". Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente Confindustria per il Centro Studi; Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi Confindustria; Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la direzione dell'export per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso la sede Confindustria, viale dell'Astronomia 30.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulidis.

Ore 17,00. Presso Palazzo Chigi.

- Sanremo (Im): evento "Liguria un mare di futuro", Regione Liguria racconta la Blue Economy, organizzato da Regione Liguria. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'Economia del Mare. Presso Porto Sole, nave Costa Toscana.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE SENATO 9,00 Istituzione commissione inchiesta su fake news (Affari Costituzionali) 9,00 Audizione generale Liberato Amadio su Piano Ue mobilita' militare (Esteri) 10,00 Dl Ucraina, Dl milleproroghe (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,30 Audizione di Marcello Viola, procuratore Repubblica Tribunale Milano (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Ance (Enti previdenziali) 8,30 audizione Cia (Ecomafie).

