Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 ottobre

FINANZA - Prosegue la sesta emissione del BTp Valore.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Eni, Ferragamo, Ferretti, Indel B, Maire, Seri Industrial.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Ferragamo.

- Conference call STMicroelectronics. Ore 9,30.

- Conference call Saipem. Ore 10,30.

- Conference call Ermenegildo Zegna. Ore 13,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Fiducia consumatori flash, ottobre. Ore 16,00 - Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), settembre.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Bruxelles: riunione del Consiglio europeo. Nella giornata si riuniscono anche separatamente i capi di stato e governo dell'area euro (Eurosummit).

- Roma: si conclude la seconda edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro. Presso la Camera dei Deputati.

- Rimini: si apre "Z!ng - Zone of Innovation & Growth", evento dedicato all'innovazione digitale nelle imprese, organizzato da Var Group. Presso il Palacongressi. La manifestazione si conclude domani.

- Venezia: Bip, multinazionale di consulenza, organizza la prima edizione di "InSummit", un evento pensato come spazio di dialogo e riflessione sulle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo l'economia globale, la tecnologia e il ruolo dell'essere umano nell'era dell'intelligenza artificiale.

Partecipano, tra gli altri, Donato Iacovone, presidente Bip; Alberto Idone, a.d. Bip; Gianluca Bufo, a.d. Iren; Stefano Donnarumma, a.d. Ferrovie dello Stato Italiane; Yaser Faquih, chief economist e viceministro dell'Economia dell'Arabia Saudita; Agostino Scornajenchi, a.d. Snam. Presso l'Isola delle Rose. L'evento si conclude domani.

- Milano: press meeting "Megatrend: svelare la verita' al di la' delle apparenze", organizzato da Vanguard. Ore 8,45. Presso Palazzo Parigi, corso di Porta Nuova 1.

- Napoli: si apre il forum dell'Economia del Nuovo Mondo "Cambio di Paradigma", promosso dal quotidiano Il Mattino. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Francesco Gaetano Caltagirone, presidente Caltagirone S.p.A; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea; Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Roberto Cingolani, a.d. e d.g. Leonardo. Presso l'Universita' degli Studi Federico II, via Partenope 36. I lavori terminano domani.

- Evento "Transizione digitale per le Piccole Imprese: strumenti e risorse disponibili", organizzato da Unioncamere con il supporto de Il Sole 24 Ore. Ore 11,00. In streaming.

- Venezia: si apre la IV edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, "Harmonizing Values", un confronto su norme e processi condivisi per una moda piu' sostenibile e competitiva.

L'evento e' promosso da Confindustria Moda, The European House - Ambrosetti e Confindustria Veneto Est. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione ecologica e gli Obiettivi Esg. Presso la Fondazione Giorgio Cini. I lavori terminano domani.

- Bologna: presentazione dell'e-book "Unrae 2025: una strada lunga 75 anni. Dialogo, progresso e passione nella storia dell'automotive italiano". Ore 12,30. Viale della Fiera, 20.

- La Spezia: Fincantieri lancia il primo sistema di droni subacquei Deep, in una missione di dimostrazione. Ore 14,00.

Partecipa, tra gli altri, Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g.

Fincantieri. Presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale.

- Siracusa: si apre la prima edizione di "Education and Open Innovation Forum", un evento che mette al centro il capitale umano come motore di sviluppo economico e sociale. Ore 14,30.

Partecipano, tra gli altri, Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca; Maria Carmela Colaiacovo, presidente del Gruppo 24 Ore; Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi; Giovanni Baroni, vicepresidente di Confindustria e presidente della Piccola Industria Confindustria; Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia e la Transizione Energetica. Presso il Teatro Massimo di Ortigia. L'evento si conclude domani.

- Napoli: si apre la Convention per il 60esimo anniversario dei Consulenti del Lavoro. Ore 15,00. Presso la Stazione Marittima.

I lavori terminano il 25 ottobre.

- Milano: evento di presentazione in anteprima di House of Switzerland Italia 2026, la piattaforma che portera' la Svizzera a Milano e Cortina d'Ampezzo durante i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Ore 18,00. Via Palestro, 2.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,45 audizioni Wwf; Conforma; Coordinamento Free; Legambiente; Ippso su Ddl riordino norme edilizia (Ambiente e Lavori pubblici) 9,00 Dm acquisizione 2 unita' unita' Joint Maritime Multi Mission System e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Difesa) SENATO 8,45 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 9,15 Audizioni su Ddl crisi sovraindebitamento (Giustizia) 9,15 Dlgs requisito minimo fondi propri, Dlgs contratti servizi finanziari a distanza, Dlgs federalismo fiscale regionale (Finanze) 9,30 Ddl tutela prodotti alimentari (Giustizia) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 12,00 Ddl morte medicalmente assistita (Giustizia e Affari Sociali) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 13,45 audizione Fabio Ciciliano, capo dipartimento Protezione civile e Eugenio Coccia, presidente della Commissione Grandi rischi (Rischio idrogeologico) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,00 Audizione di Roberto Rustichelli, presidente Antitrust (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Cassa geometri (Enti previdenziali) 8,45 audizione presidente Agcom, Giacomo Lasorella (Femminicidio) 13,45 audizione ministro delle Disabilita', Alessandra Locatelli (Infanzia).

