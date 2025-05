Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 22 maggio

FINANZA - Milano: Spring Conference 2025 "L'evoluzione della finanza sostenibile in un mondo sempre piu' complesso", organizzata da Assiom Forex in collaborazione con Aiaf. Ore 14,00.

Presso Centro Congressi Fondazione Cariplo.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Generali. Ore 12,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Roma: assemblea Olidata, per approvazione bilancio 2024, destinazione risultato di esercizio. Ore 11,00. Via Giulio Vincenzo Bona, 120.

- Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Brioschi Sviluppo Immobiliare. Ore 11,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione risultato d'esercizio. Parte straordinaria: annullamento azioni proprie senza riduzione capitale sociale, modifiche statutarie. Via G.B. Piranesi, 10.

- Roma: assemblea ordinaria e straordinaria Enel. Ore 14,00.

Parte ordinaria: approvazione bilancio 2024; destinazione utile di esercizio; nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; modifiche statutarie. Via Dalmazia, 15.

- Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Bastogi. Ore 14,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione risultato d'esercizio, integrazione del collegio sindacale.

Parte straordinaria: annullamento azioni proprie senza riduzione capitale sociale, modifiche statutarie. Via G.B.

Piranesi, 10.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, marzo. Ore 1,50.

- Giappone: PMI manifatturiero prelim. maggio. Ore 2,30.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, maggio. Ore 8,45.

- Francia: PMI servizi prelim. maggio. Ore 9,15.

- Francia: PMI manifatturiero prelim. maggio. Ore 9,15.

- Germania: PMI servizi prelim. maggio. Ore 9,30.

- Germania: PMI manifatturiero prelim. maggio. Ore 9,30.

- Eurozona: PMI servizi prelim. maggio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero prelim. maggio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito prelim. maggio. Ore 10,00.

- Germania: IFO (attese), maggio. Ore 10,00.

- Germania: IFO (sit. corrente), maggio. Ore 10,00.

- Germania: IFO, maggio. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero prelim. maggio. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI servizi prelim. maggio. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Belgio: Indice ciclico BNB, maggio. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. prelim. maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi prelim. maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito prelim. maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), aprile.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Trento: si apre il Festival dell'Economia 2025, XX edizione "Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio", organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. I lavori terminano il 25 maggio.

- Roma: il ministro, Adolfo Urso, partecipa al tavolo Piombino, per la definizione dell'Accordo di Programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Metinvest- Danieli per il rilancio del polo siderurgico toscano. Presso Palazzo Piacentini. A seguire alle ore 18,30, il ministro inaugura la Casa del Made in Italy di Venezia, a Mestre, via Torino 88.

- Roma: cerimonia di consegna del premio nazionale sull'innovazione digitale 2024-2025, organizzata da Anitec- Assinform. Ore 11,00. Via Marsala, 29H.

- Pavia: presentazione del progetto di riqualificazione dell'ex Arsenale di Pavia, organizzata dall'Agenzia del Demanio. Ore 11,00. Via Riviera, 40.

- Londra: forum internazionale "The Leadership of Legacy - Strategie di gestione per il salto d'epoca", promosso da Delta, in collaborazione con Assoholding. Ore 18,00. Presso l'Ambasciata d'Italia.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione istituzioni politiche ed economiche Repubblica di Andorra su accordo associazione tra Ue e Principato di Andorra e Repubblica di San Marino (Politiche Ue) 9,30 Ddl dati telefonici-Giornata persone scomparse; ratifica accordi Italia Moldava su sicurezza sociale; Italia-India cooperazione difesa; Italia-Egitto trasporto merci (Aula) 13,30 Ddl riordino agevolazioni fiscali assistenza sanitaria complementare (Affari sociali) 13,30 audizioni Uif; Conftrasporto; Confitarma; dipartimento Finanze ministero Economia su accordo associazione tra Ue e Principato di Andorra e Repubblica di San Marino (Politiche Ue) 13,45 Ddl delega AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 14,00 Dl sicurezza (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 14,00 audizione Google Italia su risoluzione diritto d'autore e nuove tecnologie (Cultura) SENATO 8,30 Ddl Corte Conti (Affari Costituzionali e Giustizia) 9,00 Proposte nomina presidente e componenti Commissione verifica equilibrio economico e finanziario societa' sportive (Cultura) 10,00 Comunicazioni del ministro per gli Affari Ue e il Pnrr, Tommaso Foti, sulla revisione di investimenti e riforme Pnrr (Aula) 14,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 8,30 audizione ministro dello Sport, Andrea Abodi (Transizione demografica) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione commissario ricostruzione territori colpiti da alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche, Fabrizio Curcio (Rischio idrogeologico).

Red-

(RADIOCOR) 19-05-25 19:33:39 (0691) 5 NNNN