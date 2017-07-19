Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 20 novembre

FINANZA - Milano: evento Finance Day Italia 2025 "Il mercato dei capitali per le PMI italiane", organizzato da Innexta in collaborazione con Unioncamere e Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. Ore 9,30. Presso Palazzo Giureconsulti.

- Tavola rotonda Ubs Year Ahead 2026 "Velocita' di fuga". Ore 11,00. In streaming.

- Milano: prima edizione dell'evento "ESG Stakeholder Engagement", organizzato da De Nora. Ore 14,30. Presso la sede di Barabino & Partners, via Foro Bonaparte 22.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Piquadro.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: Tasso prime rate a 5 anni, novembre. Ore 2,00.

- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, novembre. Ore 2,00.

- Germania: PPI a/a, ottobre. Ore 8,00.

- Germania: PPI m/m, ottobre. Ore 8,00.

- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, settembre.

Ore 10,00.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti. Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Eurozona: Fiducia consumatori flash, novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), ottobre.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: si apre l'Italian Insurtech Summit 2025, la VI edizione dell'appuntamento annuale con il futuro dell'assicurazione. Nell'ambito dell'evento, la presentazione del nuovo volume scritto da Simone Ranucci Brandimarte, presidente e co-fondatore dell'Italian Insurtech Association, e da Liliana Troaca, segretario generale di Iia, dal titolo "Insurance Inclusion - Piu' polizze, per tutti, ovunque", pubblicato da Egea Edizioni. Presso il Milano Luiss Hub.

L'evento si conclude domani.

- Roma: si conclude la X edizione del "Digital Italy Summit", l'appuntamento sull'innovazione digitale in Italia, promosso da The Innovation Group. Presso l'Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47.

- Roma: convegno Cisl "Sul cammino della responsabilita', il Patto che serve al Paese e all'Europa". Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo Commissione Europea per la Coesione e le Riforme; Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl. Presso il Cnel, viale David Lubin, 2.

- Milano: evento "Fili invisibili della reputazione: lezioni Esg dal Made in Italy", organizzato da The Procurement. Ore 9,30.

Presso il Camperio Business Park.

- Roma: XV edizione del Forum in Previdenza, organizzato dalla Cassa Dottori Commercialisti. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Presso The Space Cinema - Moderno, piazza della Repubblica 43/45.

- Roma: prende il via una due giorni di studio dedicata al "Fattore economia sociale", organizzata dall'Inapp insieme all'Universita' La Sapienza, con incontri tra studiosi, operatori, rappresentanti delle istituzioni e del Terzo Settore per approfondire le sfide e le opportunita' legate all'innovazione, la sostenibilita' e l'inclusione. Ore 9,30.

Presso la sede Inapp, corso Italia 33. I lavori terminano domani.

- Roma: assemblea annuale 2025 di Cia-Agricoltori Italiani "Coltiviamo l'Europa, proteggiamo il Futuro". Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste. Presso l'Auditorium Antonianum, viale Manzoni 1.

- Milano: osservatorio Altagamma 2025. Ore 10,00. Presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14.

- Milano: Breakfast Meeting di Gam "Scoprire valore oltre i trend dominanti, nei mercati europei nel 2026". Ore 10,30.

Presso il Four Seasons Hotel, via del Gesu' 6.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra le associazioni nazionali d'impresa per un confronto su Transizione 5.0. Ore 12,30. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione. Presso Palazzo Piacentini.

- Palermo: assemblea 2025 di Sicindustria "Investire al Sud per far crescere l'Italia". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Villa Igea.

- Milano: osservatorio sul Mercato del Factoring "Beyond Barriers: il Factoring fra dazi, tensioni e nuove opportunita'", organizzato da Assifact. Ore 16,00. Presso la sede Bnp Paribas, Torre Diamante.

- Milano: in occasione della XXIV Settimana della Cultura d'Impresa, talk "Soft Power Culturale", promosso da Assolombarda e Havas Arte e Cultura. Ore 17,15. Via Pantano, 9.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl digitalizzazione imprese; Ddl Imposta municipale immobili cittadini Aire; Ddl sequestri dispostivi digitali; Ddl attivita' ricreative; Ddl diritto studio (Aula) 13,30 Ddl Legge annuale concorrenza 2025 (Attivita' produttive) 14,00 audizioni Confindustria accessori moda; Fondazione Altagamma; Confcooperative; Google Italia; Equo garantito su Ddl Legge annuale Pmi (Attivita' produttive) 15,30 audizione commissario Ue democrazia, giustizia, stato di diritto e tutela consumatori, Michael McGrath (Affari costituzionali, Giustizia, Attivita' produttive e Politiche Ue Camera e Senato congiunte) SENATO 8,30 Audizioni su conflitto israelo-palestinese (Esteri) 10,00 e 14,00 Ddl bilancio (Bilancio) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Assirevi (Enti previdenziali).

