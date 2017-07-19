Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 13 novembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acea, Alerion, Aquafil, Aeroporto Guglielmo Marconi, Altea Green Power, Antares Vision, Cairo Communication, Carel, Cy4gate, Datalogic, Digital Bros, Enel, Esprinet, Eurotech, Fiera Milano, FNM, Gefran, Gruppo Sol, Iren, Italian Exhibition Group, LU-VE, Moltiply Group, Mondadori, Neodecortech, Orsero, Pininfarina, Rai Way, Reply, Terna, Toscana Aeroporti, Trevi Finanziaria Industriale, TXT e- solutions, Webuild, Wiit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Poste Italiane. Ore 10,30.

- Conference call Generali. Ore 12,00.

- Conference call Mondadori. Ore 16,00.

- Conference call Fiera Milano. Ore 16,30.

- Conference call Rai Way. Ore 17,30.

- Conference call Geox. Ore 17,40.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: Tasso di disoccupazione, T3. Ore 7,30.

- Gran Bretagna: PIL t/t 1a stima, T3. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), settembre.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), settembre.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, settembre. Ore 8,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, settembre. Ore 11,00. ECONOMIA - Bruxelles: riunione Ecofin.

- Bologna: prosegue la 42esima Assemblea dell'Anci "Insieme per il bene comune". Presso Bologna Fiere, pad. 20/15/18.

L'evento si conclude domani.

- Milano: convegno "Intelligenza (artificiale e umana) per il futuro della Logistica" e presentazione dei risultati della Ricerca 2025 dell'Osservatorio Contract Logistics, a cura del Politecnico di Milano. Ore 8,30. Presso Superstudio Maxi, via Moncucco 35.

- Milano: XXX edizione del Pambianco/PwC Fashion Summit "Trent'anni di moda, dagli Stilisti ai Grandi Gruppi. Quale futuro per il made in Italy?". Ore 9,00. Presso Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming.

- Milano: "Insurance Summit 2025", organizzato da Il Sole 24 Ore, appuntamento di riferimento per i player del settore assicurativo. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Cimbri, presidente Unipol. Presso Palazzo Giureconsulti.

Anche in streaming.

- Napoli: evento Up&Down Stream "L'industria dello spazio nel Mezzogiorno", organizzato dalla Societa' Aerospaziale Mediterranea. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giorgio Marsiaj, delegato del presidente di Confindustria per l'Aerospazio. Presso la Sala Polifunzionale Museo Darwin-Dohrn, Villa Comunale.

- Roma: la Scuola di Giornalismo Luiss, Luiss Data Lab e Idmo organizzano l'incontro "La Palestina, Israele e noi", una lezione del Premio Pulitzer Nathan Thrall. Ore 10,30. Presso il Campus Luiss, viale Romania 32.

- Bologna: 42esima assemblea annuale dell'Anci. Ore 10,30.

Partecipa, tra gli altri, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Piazza Costituzione, 3.

- Milano: settima edizione di "Milano Pitch", incontro annuale tra giovani autori e i grandi player dell'audiovisivo e dell'editoria. Ore 12,00. Presso l'Anteo, Palazzo del Cinema.

- Fontanellato (Pr): inaugurazione del Casalasco Innovation Center. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Via Ghiara, 24.

- Roma: vertice intergovernativo Italia-Albania, alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama. Ore 11,30.

Presso Villa Doria Pamphili.

- Milano: evento "Credito responsabile: fiducia che genera valore. Il recupero sostenibile come motore per cittadini ed economia", realizzato da Il Sole 24 Ore e da Kruk Italia. Ore 16,00. Presso Casa Gessi.

- Reggio Emilia: assemblea Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Emilia 2025 "Open Innovation Talks". Ore 16,30.

Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente di Confindustria e presidente G.I. Confindustria. Presso l'Auditorium Malaguzzi.

- Colle Val d'Elsa (Si): assemblea di Confindustria Toscana Sud 2025 "Radici profonde e visione globale: la cultura che distingue l'industria italiana nel mondo". Ore 17,00.

Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso il Teatro del Popolo.

- Milano: evento di presentazione ufficiale di "Claire", il primo Agente di Intelligenza Artificiale verticale sviluppato da nCore HR. Ore 18,00. Presso Terrazza Martini.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Dm programma 'Esigenze Difesa minaccia Indirect Fire', per le unita' di artiglieria controaerei dell'Esercito; Dm programma 'Sviluppo, produzione e supporto logistico decennale del siluro leggero italiano'; Dm programma mobilita' terrestre Forze speciali (Difesa) 13,30 audizione sottosegretario all'Economia, Federico Freni su Dlgs riforma mercato capitali (Giustizia e Finanze Camera e Senato congiunte) 14,00 Dl flussi migranti; Ddl semplificazione digitale (Affari costituzionali) 14,30 Ddl qualita' aria metropolitane; Ddl delega autorizzazione paesaggistica (Ambiente e Lavori pubblici) 14,45 audizione ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini sulle iniziative di riforma in materia edilizia e sulle politiche per la casa (Ambiente e Lavori pubblici) SENATO 9,30 e 14,00 Ddl bilancio (Bilancio) 9,30 Audizioni di Confassociazioni, FenImprese, Confprofessioni, Conflavoro Pmi, Utilitalia, Federazione nazionale chimici e fisici, Flepar,, Federmanager, Aifos, Aias, Assosistema Confindustria, Associazione Home and digital care e Ciip su Dl sicurezza lavoro (Affari Sociali) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 11,00 Audizione di Roberto Nicastro, presidente Banca AideXa (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 9,00 audizione Enpam (Enti previdenziali).

