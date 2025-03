Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 13 marzo

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BTp Green e BTp a 3, 15 e 30 anni per massimi 8,25 mld. Domande entro le ore 11,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acea, Alerion, Avio, Banco Bpm, Brunello Cucinelli, Caltagirone, Carel, Cembre, Credem, d'Amico, El.En., Emak, Enel, Fine Foods & Pharmaceuticals, Gefran, LU-VE, Orsero, Reply, SeSa, Sys-Dat, Toscana Aeroporti, Webuild.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Sys-Dat.

- Conference call d'Amico. Ore 14,00.

- Conference call Acea. Ore 15,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Il mercato del lavoro, IV trim 2024.

Ore 10,00. - Eurozona: Produzione industriale m/m, gennaio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: PPI m/m, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

ECONOMIA - Verona: prosegue la IV edizione di "LetExpo - Logistics Eco Transport Trade Show", appuntamento sulla logistica e il trasporto, organizzato da ALIS e Veronafiere. Presso il quartiere fieristico. L'evento si conclude domani.

- Milano: convegno "Innovative Payments: Operazione Sorpasso", organizzato dall'Osservatorio Innovative Payments, in cui si analizza il mercato dei pagamenti digitali in Italia nel 2024 e i principali trend, innovazioni e opportunita' che stanno rivoluzionando il settore. Ore 9,00. Via Durando, 10.

- Milano: evento RCS Academy Business Talk "Fonti Alternative & Green Transition - V Edizione". Ore 9,15.

Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Via Balzan, 3.

- Milano: si conclude il "Security Summit 2025", nel corso del quale manager, professionisti ed imprenditori, con l'aiuto di istituzioni e dei ricercatori di Clusit analizzano il mercato della cyber security, l'evoluzione delle minacce e le strategie di risposta. Ore 9,15.

Presso UNAHOTELS, Expo Fiera.

- Milano: si apre Biogas Italy 2025 "Fattore Tecnologico. L'innovazione in campo per il futuro", evento di riferimento per il settore del biogas e del biometano agricolo. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste. Presso The Mall, piazza Lina Bo Bardi. L'evento si conclude domani.

- Milano: 25esimo Convegno annuale dell'Osservatorio Utilities AGICI-Accenture "Una nuova energia per la competitivita' del Paese". Nel corso del convegno, consegna dei premi "Manager Utilities - Andrea Gilardoni" 2024 per le categorie Energia e Servizi Pubblici Locali, e il riconoscimento "Energia di domani: il futuro e' donna", destinato alla miglior manager under 40 attiva nel settore. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Floriano Masoero, a.d. Siemens Italia; Stefano Venier, a.d. Snam; Stefano Besseghini, presidente Arera.

Via Clerici, 5.

- Milano: evento "CESI Space - Energia per lo Spazio".

Il Gruppo Cesi inaugura la nuova linea di produzione di celle solari per applicazioni spaziali. Ore 10,15.

Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Via Raffaele Rubattino, 54.

- Milano: evento Findus per celebrare un importante traguardo di sostenibilita' inerente agli approvvigionamenti ittici. Durante l'evento, la presentazione di una ricerca inedita, condotta in collaborazione con Consumerismo No Profit, sull'evoluzione nel tempo dell'interesse e della consapevolezza dei consumatori italiani verso i prodotti alimentari certificati e l'influenza delle certificazioni sulle scelte d'acquisto. Ore 11,00.

Presso l'Acquario Civico, viale Gadio 2.

- Napoli: si apre la terza edizione del Festival Euromediterraneo dell'Economia (Feuromed) che quest'anno ha come tema principale la ricerca di un modello mediterraneo per l'Intelligenza Artificiale. L'evento e' promosso dal quotidiano l'Altravoce in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. Ore 15,00. Presso il Centro Congressi Universita' Federico II, via Partenope. I lavori terminano il 15 marzo.

- Milano: meeting "25 anni di storia per costruire il domani", a cura di CQOP SOA, azienda leader nel settore delle attestazioni SOA. Ore 16,30. Presso l'Excelsior Hotel Gallia.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Ddl export armi (Esteri e Difesa riunite) 8,30 Ddl Legge delegazione europea 2024 (Politiche Ue) 9,30 mozione sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; Ddl Giornata nazionale prevenzione veterinaria (Aula) 13,30 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 13,30 audizioni associazioni su Ddl missioni (Esteri e Difesa riunite) 13,30 audizione viceministro Infrastrutture, Edoardo Rixi, su sistema ferroviario (Trasporti) SENATO 8,30 Audizioni su Ddl semplificazione attivita' economiche (Affari Costituzionali) 8,45 Audizione Capo di Stato maggiore Aeronautica militare Luca Goretti su Gcap (Esteri) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 12,00 Regolamento interno (Commissione Banche) 13,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali) 14,30 Audizioni di Banca Finint, Unirec, 100mila Ripartenze, Intrum Italy, Rekeep, esperto su gestione magazzino fiscale (Finanze) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Covip su liquidazione Fondo previdenza lavoratori giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" (Enti previdenziali) 8,30 audizione Ivass (Femminicidio).

