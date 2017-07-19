Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di DOMENICA 9 novembre

            ECONOMIA - Bergamo: si conclude la XIX edizione di "Festival Citta' Impresa", evento di riferimento internazionale per il dibattito sulle principali questioni economiche e sociali contemporanee, promosso da ItalyPost, L'Economia del Corriere della Sera, Comune di Bergamo, Confindustria Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo.

            - Milano: evento Il Sole 24 Ore "160 anni insieme: informare, partecipare, crescere", una giornata di incontri con talk, tavole rotonde, interviste e incontri con le piu' importanti personalita' del mondo imprenditoriale, dell'editoria, della politica e della cultura. Ore 9,30.

            Presso il Mudec.

            - Milano: si conclude Eicma, l'82esima edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote. Presso Fiera Milano Rho.

            DATI MACROECONOMICI - Cina: CPI m/m, ottobre. Ore 2,30.

            - Cina: PPI a/a, ottobre. Ore 2,30.

            - Cina: CPI a/a, ottobre. Ore 2,30.

            Red-

            (RADIOCOR) 06-11-25 19:31:51 (0837) 5 NNNN

              


