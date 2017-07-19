Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2-
MERCOLEDI' 7 gennaio -------------------- FINANZA - Conference call "Economia e mercati cinesi: politica, flussi e prospettive per il 2026", in vista della Greater China Conference (GCC) di Ubs che si terra' il 13 e 14 gennaio a Shanghai. Ore 10,00. In streaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: Vendite al dettaglio a/a, novembre. Ore 8,00.
- Germania: Vendite al dettaglio m/m, novembre. Ore 8,00.
- Francia: Fiducia consumatori, dicembre. Ore 8,45.
- Cina: Riserve in valuta estera, dicembre. Ore 9,00.
- Germania: Variazione n. disoccupati, dicembre. Ore 9,55.
- Germania: Tasso di disoccupazione, dicembre. Ore 9,55.
- Italia: Istat - Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle societa', III trimestre 2025.
Ore 10,00.
- Italia: IPCA a/a prelim. dicembre. Ore 11,00.
- Italia: Istat - Prezzi al consumo, dicembre 2025. Ore 11,00.
- Italia: IPCA m/m prelim. dicembre. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI a/a stima flash, dicembre. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, dicembre.
Ore 11,00.
- Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, dicembre. Ore 14,15.
- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
Red-
(RADIOCOR) 02-01-26 19:36:23 (0470) 5 NNNN