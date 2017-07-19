Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2-

            MERCOLEDI' 7 gennaio -------------------- FINANZA - Conference call "Economia e mercati cinesi: politica, flussi e prospettive per il 2026", in vista della Greater China Conference (GCC) di Ubs che si terra' il 13 e 14 gennaio a Shanghai. Ore 10,00. In streaming.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: Vendite al dettaglio a/a, novembre. Ore 8,00.

            - Germania: Vendite al dettaglio m/m, novembre. Ore 8,00.

            - Francia: Fiducia consumatori, dicembre. Ore 8,45.

            - Cina: Riserve in valuta estera, dicembre. Ore 9,00.

            - Germania: Variazione n. disoccupati, dicembre. Ore 9,55.

            - Germania: Tasso di disoccupazione, dicembre. Ore 9,55.

            - Italia: Istat - Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle societa', III trimestre 2025.

            Ore 10,00.

            - Italia: IPCA a/a prelim. dicembre. Ore 11,00.

            - Italia: Istat - Prezzi al consumo, dicembre 2025. Ore 11,00.

            - Italia: IPCA m/m prelim. dicembre. Ore 11,00.

            - Eurozona: CPI a/a stima flash, dicembre. Ore 11,00.

            - Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, dicembre.

            Ore 11,00.

            - Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, dicembre. Ore 14,15.

            - Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, dicembre. Ore 16,00.

            ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

            Red-

            (RADIOCOR) 02-01-26 19:36:23 (0470) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.