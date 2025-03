Dolomiti Energia: Granella, Ipo e' progetto sul tavolo, decisione nel 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - "Abbiamo comprato impianti per circa 100 Megawatt e l'idea e' quello di aumentare in modo sensibile la capacita' nei prossimi anni. Abbiamo allo studio una serie di valutazioni di operazioni di acquisizioni di natura industriale; nella logica, cioe', di partnership: trovare soggetti che hanno le giuste competenze per sviluppare impianti e che hanno bisogno di un soggetto come noi che ha le spalle robuste da un punto di vista finanziario. Vogliamo crescere ma rimanere fedeli alle nostre logiche', ha detto ancora. 'Molti degli investimenti sono gia' fuori dal Trentino, con un particolare focus sul Sud Italia. Il nostro obiettivo e' diventare un operatore nazionale di riferimento della sostenibilita'. Il tutto in una logica di essere un operatore integrato che fornisce da un lato la produzione di energia e dall'altra offrire contratti a lungo termine ai propri clienti. A breve infatti lanceremo una campagna di offerta per 24 mesi sul gas e sull'energia. Partira' anche su scala nazionale una campagna di crowdfunding rivolta ai nostri clienti con l'obiettivo di creare una community del verde e della sostenibilita'".

