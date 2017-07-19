Dea: utile netto gruppo I semestre -26,3% a 2,7 mln, ricavi +13,5% a 18,9 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 set - Dea, azienda attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, ha chiuso il primo semestre con un risultato netto consolidato positivo per 2,7 milioni, in calo del 26,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo rende noto un comunicato della societa' aggiungendo che, nel periodo, i ricavi sono stati pari a 18,9 milioni, in aumento del 13,5% sullo stesso periodo del 2024. Nel primo semestre dell'anno, inoltre, l'ebitda e' sceso del 6,7% a 7,4 milioni dai 7,9 milioni dello stesso periodo del 2024 mentre l'ebit e' diminuito a 4,4 milioni (5,6 milioni nei primi sei mesi del 2024). A fine primo semestre, infine, la posizione finanziaria netta risulta positiva per 7,6 milioni di Euro milioni di euro.

