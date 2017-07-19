Credito lombardo veneto: chiude aumento da 20 mln, tra investitori Banco Desio

Ora rinnovo governance 'coerente con nuovi equilibri soci' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 dic - Credito Lombardo Veneto ha chiuso l'aumento di capitale per un totale 20 milioni di euro, deliberato a supporto dell'esecuzione del nuovo piano di sviluppo della banca. I soci storici, si legge in una nota, hanno confermato 'il proprio impegno nel progetto', sottoscrivendo complessivamente 10 milioni di euro. La restante parte e' stata sottoscritta e versata da nuovi investitori, con una domanda che ha superato l'ammontare offerto, 'a conferma dell'interesse del mercato verso il progetto industriale dell'istituto bresciano'. Tra i nuovi investitori Banco di Desio e della Brianza e First Capital Spa, oltre a gruppi industriali e finanziari, tra cui Orion Holding Spa. L'operazione rafforza 'la struttura patrimoniale della banca e consente di accelerare sull'esecuzione delle principali direttrici del piano industriale'. Il prossimo passo sara' il rinnovo della governance, 'con l'ingresso di nuove personalita' coerenti con il cambio di business model e i nuovi equilibri nell'azionariato'.

L'aumento e' 'un passaggio chiave nel percorso di rilancio di Credito Lombardo Veneto' commenta l'a.d. Paolo Gesa che ringrazia 'i principali soci storici per la rinnovata fiducia e i nuovi investitori istituzionali e industriali per aver scelto di affiancare la banca non solo con i capitali, ma in prospettiva anche con competenze e sinergie commerciali che saranno determinanti nell'esecuzione del piano di sviluppo'.

Il Credito Lombardo Veneto ora 'dispone delle risorse necessarie per accelerare la crescita e attuale la manovra industriale prevista dal piano strategico 2026-2029'.

