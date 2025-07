Credito al consumo: First Cisl, in crescita anche nel 2025 ma tassi elevati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - L'Italia svetta anche quanto alla quota destinata al credito al consumo sul totale dei prestiti richiesti, che a maggio si e' spinta al 19,1%, con un trend sempre ascendente e un marcato divario rispetto all'11,2% dell'area euro, con Germania e Francia al 9,5% e al 12,7%. Il primo trimestre dell'anno segna aumenti piu' significativi in Molise (+ 1,63%), Toscana (+ 1,40%) e Umbria (1,39%), minore in Valle d'Aosta (+ 0,52%). Mutui: maggio segna dopo la risalita di aprile un nuovo miglioramento con il Taeg che passa dal 3,67% al 3,58%, in controtendenza con l'area euro che passa dal 3,52% di marzo al 3,58%. Ultimo dato, la cessione del quinto dello stipendio che 'quando correlato ai consumi, denota implicazioni sociali che non possono non destare preoccupazione'. Dal 2011 a fine 2024 questi prestiti sono raddoppiati, passando da poco piu' di 10 a quasi 18,5 miliardi.

com-bag

(RADIOCOR) 05-07-25 12:58:08 (0282) 5 NNNN