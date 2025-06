Cre'dit Mutuel AM: i dazi e l'indisciplina fiscale in USA frenano la crescita - PAROLA AL MERCATO

di Francois Rimeu* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - In questo periodo i titoli dei giornali sono in gran parte dominati dagli aggiornamenti relativi alla guerra dei dazi iniziata da Donald Trump il 2 aprile, altrimenti detta 'Liberation Day'.

Dopo aver imposto dazi esorbitanti a tutti i suoi partner commerciali, Trump ha messo in pausa l'applicazione per 90 giorni, cedendo alle pressioni dei mercati obbligazionari.

Subito dopo aver annunciato dazi del 50% sull'Unione Europea, Trump ha rapidamente spostato l'attuazione al 9 luglio, un'ulteriore dimostrazione della sua volubilita' decisionale.

Sfortunatamente, in futuro, e' probabile che questa diventi la norma.

Per le aziende, questo processo decisionale ha diverse conseguenze dirette. Innanzitutto, l'aumento delle scorte.

Secondo S&P Global, che ne ha iniziato lo studio 18 anni fa, le giacenze sono ai massimi storici. Negli ultimi mesi le scorte elevate hanno favorito la crescita ma significano anche che la domanda dovrebbe indebolirsi nel medio termine.

Un'altra conseguenza diretta e' che le aziende stanno annullando o rinviando gli investimenti e le intenzioni di assunzione. Infine, queste stesse aziende dovranno scegliere se ridurre i margini o aumentare i prezzi a seconda delle loro possibilita'.

Le recenti indagini sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) mostrano che, mentre i prezzi sono effettivamente in aumento nel settore dei beni, sono in calo nel settore dei servizi, il che, a nostro avviso, riflette una contrazione in atto dei margini. La Federal Reserve si trovera' di fronte a segnali opposti. Alla fine dovrebbe prevalere un contesto inflattivo, con una probabile ripresa dell'inflazione al di sopra del 3% nei prossimi mesi. In questo contesto, la Fed non avra' altra scelta se non quella di attendere un deterioramento rilevante sul mercato del lavoro prima di agire, quindi non prima di settembre.

Un'altra osservazione degna di nota degli ultimi mesi e' la mancanza di disciplina fiscale degli Stati Uniti: i possibili tagli alle tasse attualmente in discussione al Senato dovrebbero far aumentare ulteriormente il deficit, gia' vicino al 7%. Con il previsto aumento delle emissioni obbligazionarie e un onere del debito che si intensifichera' notevolmente nei prossimi anni, qualsiasi sviluppo negativo potrebbe destabilizzare i mercati obbligazionari statunitensi. Cio' avrebbe conseguenze negative su tutte le asset class rischiose, motivo per cui questo scenario ci preoccupa molto.

Per l'Eurozona, in linea con le attese di qualche mese fa, la situazione e' piu' stabile con una crescita lenta prevista per il 2025. Tuttavia, ci sono ragioni per essere ottimisti nel lungo termine. Il calo del prezzo del petrolio dovrebbe avere un effetto positivo sulla crescita, con il consueto ritardo di 6-9 mesi. L'aumento dell'euro, unito al calo dei prezzi del petrolio, consentira' alla BCE di proseguire il suo ciclo di riduzione dei tassi, se necessario. Inoltre, e' impossibile ignorare l'ingente piano di stimolo fiscale annunciato dalla Germania. Infatti, se si aggrega l'aumento di 500 miliardi di euro della spesa per le infrastrutture in 10 anni e il piano Readiness 2030, nei prossimi 10 anni verra' immesso nell'economia tedesca un ulteriore 20% di PIL.

Si tratta di una somma colossale che dovrebbe portare a un miglioramento delle prospettive di crescita per la Germania e, in misura minore, per l'Eurozona nei prossimi anni.

Nell'odierna volatilita' dei mercati, in gran parte soggetti alle bizze del governo statunitense, sembra difficile discostarsi troppo dai nostri indici. Tuttavia, riteniamo che oggi i rischi di ribasso siano prevalenti: l'esaurimento delle scorte dovrebbe portare a una delusione per quanto riguarda la crescita a medio termine. Allo stesso tempo, il continuo aumento dei tassi di interesse a lungo termine, in particolare negli Stati Uniti, potrebbe influire negativamente sulla valutazione degli asset rischiosi.

Pertanto, e' bene essere cauti prima della pausa estiva.

