Consumi: Federconsumatori, viaggi a Natale sempre piu' cari, bus al primo posto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Le festivita' di fine anno si avvicinano e i cittadini (studenti, insegnanti, lavoratori, turisti) che intendono viaggiare durante le giornate clou per gli spostamenti di Natale e Capodanno devono fare i conti con rincari esorbitanti rispetto agli altri periodi pre e post festivita'. Lo evidenzia l'Onf - Osservatorio Nazionale Federconsumatori- confrontando i costi applicati nell'ultima settimana di ottobre e quelli applicati nelle settimane tra Natale e Capodanno di alcune tratte di bus, treni e aerei.

Le differenze di costo - si legge nella nota - sono notevoli e ammontano, mediamente, sulle tratte considerate, al +56% per viaggiare in bus durante le festivita', al +9% per chi sceglie l'aereo, +48% per chi sceglie il treno.

Saltano all'occhio alcuni picchi allarmanti: un bus da Milano a Reggio Calabria, sotto le festivita', costa il +285% rispetto al prezzo normalmente applicato; il viaggio inverso sulla stessa tratta costa il +77%; da Bologna a Bari, sempre in bus, il viaggio costa +241% (per il ritorno sulla stessa tratta addirittura la differenza di prezzo rispetto a un periodo ordinario e' pari al +163%).

Prendendo ad esame i voli aerei il record del rincaro tra prezzo normale e quello applicato durante le festivita' spetta stavolta alla tratta Roma-Catania: +36% per l'andata e +26% per il ritorno.

